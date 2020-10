75 Activitats per divertir-se en família amb pocs diners

Divertir-se amb els fills no és difícil, doncs ells necessiten menys del que pensem, donat que en la majoria d’ocasions l’únic que reclamen és una mica del nostre temps.

Per a aquestes dates de pandèmia en les quals la mobilitat no és aconsellable, en dies plujosos o més freds en els que no ve de gust sortir de casa, o simplement quan les vostres idees s’hagin esgotat, us proposem unes quantes activitats per a realitzar amb els nostres fills, perquè a part de divertir-nos, passem més temps de qualitat amb ells. Sens dubte seran moments que sempre romandran en la memòria de tots.

Moltes d’aquestes propostes ja les haureu practicat, unes altres potser no, però poden resultar-vos útils com a idees o perquè a partir d’elles, en busqueu altres de diferents per a gaudir en família.

Totes elles tenen en comú que no requereixen diners, o molt pocs, per la qual cosa a més, no tindran repercussió en la nostra butxaca.

Aquí van algunes que us aconsellem.

Jugar a algun esport. Pintar o dibuixar junts. Crear un amagatall secret, sigui al jardí o a la seva habitació. Practicar senderisme. Fer un pícnic en un parc o a la platja al capvespre. Jugar a jocs de taula. Veure junts l’alba o observar els estels. Buscar formes en els núvols. Observar a la gent que passa pel carrer, i inventar els seus noms i les seves històries personals. Llegir la biografia d’algun pintor famós i anar a visitar un museu on exhibeixin els seus quadres. Anar a un parc infantil i gronxar-te amb ells. Tenir una batalla de coixins. Passejar amb la bicicleta o llogar un tàndem i pedalar junts per a fer-lo encara més divertit. Construir castells de sorra. Veure una marató de pel·lícules tota la tarda i fer crispetes. Explicar històries. Preparar i representar en família una obra de teatre. Inventar una coreografia i ballar junts. Aprendre un tipus de ball. Preparar una cerca del tresor. Fer algun joc de pistes en la naturalesa. Construir una caseta d’ocells i instal·lar-la en el bosc. Plantar un arbre. Anar a agafar castanyes o bolets. Realitzar un puzle. Muntar un hort ecològic a casa. Fer galetes o preparar un pastís. Ensenyar-los una recepta de cuina. Anar a la biblioteca i ensenyar-los a buscar llibres. Visitar un mercat ambulant o d’antigüetats. Reciclar un moble o un objecte antic que trobem a les escombraries, per a ensenyar-los la importància de donar una segona vida a les coses. Crear un blog junts. Fer un quadern de viatge o un àlbum de fotos. Investigar els orígens de la família i dibuixar l’arbre genealògic. Anar a una experiència de “ser pastor per un dia”. Començar a col·leccionar alguna cosa que els agradi. Gravar una pel·lícula o un reportatge i muntar-la a l’ordinador. Aprendre a tocar algun instrument. Pintar amb els dits. Fer una guerra de globus d’aigua. Modelar amb fang o plastilina. Pintar samarretes. Visitar als avis i que t’expliquin històries de quan eren joves per a després escriure les seves memòries. Visitar a un familiar que estigui malalt. Ajudar en alguna entitat benèfica per un dia. Escriure cartes a familiars o amics que estiguin llunyans. Redecorar l’habitació infantil. Preparar batuts. Jugar a cuit i amagar. Dissenyar i cosir una peça de roba. Fer un experiment científic. Jugar junts a la play. Ensenyar-los a jugar als escacs. Fer volar estels. Fer una barbacoa i rostir núvols de gominola mentre expliques històries de por (ideal per Halloween) Donar coses a la caritat. Muntar una tenda de campanya i dormir una nit al jardí o en algun lloc habilitat. Anar de càmping si no ho han provat mai. Posar música alta i ballar. Fer-se una màscara facial. Gaudir d’un bany d’escuma amb sals. Jugar a dards. Observar ocells al Delta o en un altre parc natural amb prismàtics. Recollir fulles al bosc i buscar informació per a saber de quin arbre són. Fer un concurs de preguntes tota la família. Fer xocolata calenta i mullar melindros o xurros. Fer algun treball manual. Muntar un teatre de titelles. Saltar en els bassals. Recollir espàrrecs. Muntar un karaoke a casa. Disfressar-se. Construir amb Legos. Caminar descalç a la natura. Fer una vidriera o un collage.

Per Eva Remolina