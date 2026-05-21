Tetris: l’origen d’un dels videojocs més famosos del món

El Tetris és un dels videojocs més coneguts de la història. Amb una mecànica senzilla, però addictiva, ha estat jugat per centenars de milions de persones arreu del món des de la seva creació. El Tetris va ser inventat l’any 1984 pel programador rus Alexey Pajitnov, qui, inspirant-se en un joc de taula anomenat Pentomino, va crear un programa en què diferents peces geomètriques queien des de la part superior de la pantalla. L’objectiu era encaixar-les per a formar línies completes, que desapareixien i donaven punts al jugador.
El nom Tetris prové de dues paraules:
- “tetra”, del grec, que significa “quatre”, perquè totes les peces tenen quatre quadrats.
- tennis, que era l’esport preferit de Pajitnov.
Inicialment, el Tetris es va difondre entre ordinadors dins de la Unió Soviètica. Però poc després va començar a expandir-se internacionalment i es va convertir en un fenomen global.
El gran salt a la fama va arribar el 1989, quan Nintendo va incloure el joc amb la consola portàtil Nintendo Game Boy. Aquesta combinació va ser un èxit enorme i va ajudar a popularitzar tant el joc com la consola. Entre les curiositats d’aquest joc, podem trobar el que s’anomena com a Efecte Tetris, que és quan després de jugar molt les persones veuen mentalment peces encaixant fora del joc.
És un dels videojocs més venuts de la història, amb centenars de milions de còpies.
Més de quaranta anys després de la seva creació, el Tetris continua sent popular. S’han creat moltes versions modernes, competicions internacionals i, fins i tot, estudis científics sobre els seus efectes en el cervell.