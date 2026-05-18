Com deia la cançó de la Trinca allà per la dècada del 1970, Alegria que és festa major… i és que podem donar el tret de sortida a les festes majors ja al maig, a la primavera, fins a l’agost, i fins i tot alguns dies de setembre. Les festes majors sempre són les excuses vàlides per a sortir a passejar, saludar amics que fa temps que no veus, sortir de passeig amb els nens a les fires cotxes de xoc, i quantitat d’activitats musicals, culturals i d’oci. Cada població s’esforça per a, no només divertir i lluir amb la seva població, sinó, a més, per a atreure a les poblacions veïnes. Fa pocs dies va ser la festa major a Lleida. En festa major ve de gust refrescar-se, sobretot a la primavera i sortir tots, famílies, avis, parelles i un llarg etc.
Qui no té un bon record d’aquests moments? Cert que poden ser borrosos perquè solem anar diversos anys i a vegades un es confon amb l’altre, però el cert és que habitualment la gent comparteix no sols moments, també somriures i felicitat. Així que ni ho dubteu, sempre que pugueu passeu per una festa major. La de la vostra població, sens dubte, i les de les poblacions veïnes. Totes les que pugueu. I com diu la Trinca: “Tiruliruliruli, tiruliruliruló Alegria, que és festa major. Alegria, encetem la bota del racó. Alegria, que és festa major. Com cada any hem de matar el pollastre. I posar xampany dins el porró”.
Tots els articles a www.juanjuncosa.com.