Limfoedema o lipoedema: per què no són el mateix i quan s’hauria de consultar

Encara que sovint s’utilitzen com a sinònims, no ho són. Limfoedema i lipoedema comparteixen alguns trets visibles –inflor, canvis en la forma de les cames– i, no obstant això, responen a mecanismes diferents. Confondre’ls no és rar, però entendre les seves diferències és clau per a abordar-los de manera adequada.
El doctor Hamidreza Eskandari, CEO i director de la clínica madrilenya Golden Estètica, insisteix en la necessitat de diferenciar tots dos diagnòstics des d’una perspectiva mèdica abans de plantejar qualsevol tractament.
“Limfoedema es dona quan existeix una acumulació anormal de líquid provinent de la limfa (ric en proteïnes) en teixit subcutani, sigui per una fallada o un bloqueig en el sistema limfàtic. En general, es manifesta amb una inflor persistent (unilateral o asimètrica) o amb una sensació de pesadesa i enduriment progressiu de la pell, o en fases ja més avançades, canvis cutanis com la fibrosi”, explica el doctor Eskandari.
És a dir, parlem d’un problema de drenatge limfàtic. El líquid no circula correctament i s’acumula.
Quina diferència al lipoedema
El lipoedema, en canvi, no té a veure amb retenció de limfa, sinó amb una acumulació patològica de greix subcutani. Sol ser simètric, afecta gairebé sempre a totes dues cames i s’acompanya de dolor a la palpació, tendència a hematomes i sensibilitat augmentada.
Hi ha un altre matís important: el lipoedema no afecta peus ni mans, mentre que el limfoedema sí que pot fer-lo.
A més, el limfoedema presenta un signe clínic característic: l’anomenat signe de Stemmer positiu, que indica dificultat per a aixecar la pell en la base dels dits. Aquest detall ajuda a diferenciar-lo en consulta.
En cas de dubte, el diagnòstic pot secundar-se en proves específiques com la limfogammagrafia, el linfoscintigrama o la limfografia amb verd de indocianina (ICG).
Quan no és només una qüestió estètica
Minimitzar el limfoedema com un problema purament estètic pot ser un error. El doctor Eskandari adverteix que, si no es tracta adequadament, pot derivar en complicacions rellevants:
“Per exemple, infeccions recurrents com la cel·lulitis o erisipela, dolor crònic i limitació funcional que redueix la capacitat de moviment, canvis cutanis progressius incloent fibrosi i engruiximent de la pell, ansietat, depressió, alteració de la imatge corporal o en casos avançats, úlceres o problemes dermatològics greus, per això es considera una malaltia crònica que afecta la salut física i emocional, no sols l’aparença”.
No parlem únicament de volum o contorn, sinó de salut global.
L’abordatge terapèutic
El tractament de referència per al limfoedema és la Teràpia Descongestiva Completa (TDC). Inclou cura específica de la pell, drenatge limfàtic manual, embenatges multicapa en fase intensiva, corprens de compressió a mesura en manteniment i exercici terapèutic adaptat.
“Combinar aquestes mesures provoca una reducció significativa del volum, una menor sensació de pesadesa i també menys episodis d’infecció, al costat d’una millora clara en la nostra qualitat de vida. En els casos que no responen al tractament conservador, hi ha tècniques quirúrgiques com les anastomosi limfàtic-venoses o els trasplantaments de ganglis limfàtics que poden millorar l’evolució, però sempre realitzades en centres especialitzats”, assenyala l’especialista.
És important entendre que no es tracta d’intervencions aïllades, sinó d’un enfocament coordinat i continuat.
Té cura el limfoedema?
El limfoedema és una malaltia crònica. Pot millorar notablement, però no té una cura definitiva. Per això, el maneig ha de ser constant i supervisat.
El doctor Eskandari llança, a més, un advertiment dirigit a professionals de l’estètica i terapeutes:
“Recomano reconèixer els signes d’alarma i derivar ràpidament al pacient a un especialista quan hi hagi inflor persistent, asimetria o antecedents de cirurgia o infeccions, evitar massatges forts, maniobres profundes o tècniques agressives que puguin empitjorar la inflamació. També els convido a formar-se en drenatge limfàtic manual específic i en principis de compressió terapèutica, treballar coordinats amb un equip mèdic i amb fisioterapeutes especialitzats en limfoedema, metges vasculars o cirurgians reconstructius, i educar al pacient sobre la cura de la pell, protecció de l’extremitat, control del pes i activitat física segura”.
La conclusió és clara: no tota inflor és grassa, ni tot augment de volum respon a la mateixa causa. Identificar bé l’origen és el primer pas per a tractar-lo amb rigor i evitar intervencions inadequades.
