Tendències de colors per a revestir les parets

Per a l’any 2026, l’elecció de la pintura que cobrirà les parets de casa nostra serà un factor clau per a assolir aquest punt decoratiu tan buscat. Aquest any, les tendències estaran marcades per l’experimentació amb tons que evoquen nostàlgia i frescor, aconseguint espais més vibrants i plens de significat. Pren nota a un seguit de possibilitats que podrien ser útils per a aplicar a la teva llar.
Tons blancs lleugers
Aporten lluminositat i sensació d’amplitud als espais. Són ideals per a crear ambients serens i intemporals, i funcionen especialment bé en estances amb poca llum natural o quan es vol reforçar una estètica neta i equilibrada.
Tons pastís fred
Transmeten calma i frescor. Aquests colors són molt adequats per a dormitoris i zones de descans, ja que ajuden a crear una atmosfera relaxant sense resultar monòtona.
Tons verd oliva, pistatxo i jade
Connecten directament amb la natura i aporten una sensació de benestar. Són colors versàtils que funcionen tant en interiors moderns com en espais més clàssics, i combinen molt bé amb materials naturals com la fusta o la pedra.
Tons marrons vermellosos
Afegeixen calidesa i profunditat als ambients. Aquests colors evoquen la terra i la ceràmica, i són una bona opció per a crear espais acollidors i amb personalitat.
Tons grocs inspirats en la natura
Aporten llum i optimisme sense resultar estridents. Utilitzats amb mesura, ajuden a donar vitalitat a l’espai.
Per Redaccio-decoracion2.com