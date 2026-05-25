Producte típic de la dieta mediterrània, l’oliva és un aliment d’alt valor nutricional, gràcies a l’equilibri entre el contingut greixós, en el qual predominen els greixos saludables com l’àcid olèic. Es calcula que la proporció és del 20%. Predominantment, les olives es composen d’aigua, amb una aportació calòrica al voltant de les 150 calories, en el cas de l’oliva verda, i d’uns 140, si es tracta d’oliva negra. A banda de l’aportació calòrica, la diferència de nutrients en el cas de les olives verdes i negres és ben petit. En tot cas, les olives negres aportarien menys sal i més ferro que les verdes.
Pel que fa les vitamines, l’oliva aporta petites quantitats de vitamines del grup B i liposolubles, com la provitamina A i l’E; mentre que contingut en fibra se situa en els 2,6 grams per cada 100 grams consumits, per la qual cosa pot ser considerada com a font de fibra. Els hidrats de carboni i proteïnes en petites quantitats són altres dels elements que en destaquen.
La recomanació d’olives diària per a un adult sa seria d’uns 25 grams diaris, el que representen 7 olives cada dia. Un estudi de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz (Madrid) va comprovar que aquests 25 grams, dins d’una dieta equilibrada i en una persona sana, té els mateixos efectes cardiosaludables que l’oli d’oliva.
D’altra banda, les persones amb problemes d’hipertensió o de sobrepès, n’haurien de limitar el consum, ja que per la quantitat anteriorment esmentada, 7 olives, l’aportació de sodi és de 0,30 grams.
L’oliva, doncs, comparada amb d’altres aperitius -com les patates- representa una alternativa molt més saludable, tot i que, com sempre, el control en el consum serà el nostre màxim aliat.
