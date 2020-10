Combinar els colors

La moda té moltes combinacions. és perfectament possible arribar-se a posar qualsevol cosa, però és molt important les peces amb què les combinis.

• Estampats com a punt focal: l’aposta pels estampats molt cridaners, encara que sembli impossible de combinar bé, té només una regla, buscar l’únic punt focal que vulguem a posar-li al look. Uns pantalons amb flors enormes? Perfecte, tota la resta d’un únic color! Una brusa amb un estampat ètnic? Doncs la resta del look en tons neutres.

• El cinturó com a clau: els looks d’un únic color, com per exemple el blanc, també es porten. Però per trencar aquesta monotonia no hi ha res com col·locar un cinturó. Pot ser estampat o d’un color únic, però que contrasti.

• Un toc de color a allò clàssic: anar a l’oficina de gris, o apostar per la clàssica gavardina verd militar no està de moda. Encara que sí que ho està mantenir aquells looks formals perfectes per a la feina que sempre mantenen una línia adequada sense sortir-se gaire del protocol. Però per combinar-los no hi ha com canviar petites coses. Què tal si la gavardina és d’un to ataronjat pàl·lid? O si apostem per ficar en aquest look grisós una americana de color?

• La passió per la brillantor: per encertar, el millor és apostar per peces que no siguin massa exagerades, i que al mateix temps permetin una combinació amb altres del tot bàsiques