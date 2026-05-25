Horòscop del 25 al 31 de maig

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
La teva parella vol compartir més temps amb tu. T’afalaga, però també et posa una mica nerviós. Serà qüestió de pactar i arribar a un acord satisfactori per a ambdós. Dies de molta gestió i burocràcia.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Sembla que no acabes d’entendre que has de canviar una mica la teva filosofia. No cal deixar-ho tot enrere. Però si funciones amb esquemes obsolets, no deixaràs que la novetat entri a la teva vida.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Imparable. Així et sents aquests dies. Pots trobar facilitats per a retornar amb una persona del teu passat. Si més no, en tindràs notícies. En la teva professió, ves amb compte amb el que signes.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Prova de posar ordre a la teva vida domèstica i sentimental. Un cop sigui tot al seu lloc i hagis parlat amb la teva parella, veuràs les coses d’una altra manera. El Feng Shui et serà molt útil.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Tot va força bé. Però sembla que amb els fills podria sorgir alguna tibantor passatgera. Si tens una relació sentimental, pot succeir que l’altra persona desitgi més compromís. Haureu de parlar-ne.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
T’anirà bé una escapada per a desconnectar d’alguns maldecaps de la feina. Hi ha un superior que no et tracta justament. Practica la paciència, però tampoc deixis que abusin de la teva persona.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Pot passar que vegis la vida en parella en funció del que has vist en els teus pares. Aquests patrons poden ser limitats si la relació entre ells no era bona. Desfés-te’n si és el cas, i allibera’t.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Una atracció fatal pot sorgir en l’àmbit laboral. No és la millor opció si vols una cosa tranquil·la. Però, com ets Escorpí, possiblement li trauràs profit, tot i els problemes que et pugui portar…
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Dies per a passar-ho bé. Moltes idees interessants. Algunes d’elles es poden dur a la pràctica, el que ja és prou difícil. Compte amb el que dius, sense voler pots vessar-la per un excés de sinceritat.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Moment de gran inspiració, especialment literària. Gaudiràs tanmateix de la lectura i del cinema. El sector laboral es troba força actiu. Si cerques feina, ara és el moment de començar a treballar.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Necessites expressar la teva autenticitat, i manera de veure el món. Les millors vies són les creatives. Els fills també en formen part, són la teva creació. Et preocupa el futur que els deixes.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Pots rebre un regal de la parella, que vol compartir quelcom important amb tu. Possibles malentesos amb la família. Està bé evadir-se, però estigues al cas si has de resoldre assumptes delicats.