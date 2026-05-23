Quina dieta es pot seguir a partir dels cinquanta anys?

Una dona arribada a la cinquantena alimentant-se (Getty Images)
A partir dels cinquanta anys, el metabolisme es torna més lent, disminueix la massa muscular, canvien les necessitats hormonals i pot augmentar el risc de malalties cardiovasculars, osteoporosi o diabetis tipus 2. Per això, adaptar l’alimentació és clau per mantenir energia, força i qualitat de vida. No es tracta de fer una dieta restrictiva, sinó d’adoptar un patró alimentari equilibrat, variat i sostenible.

1. Prioritzar la qualitat nutricional

Amb l’edat, el cos necessita menys calories, però més nutrients. Això vol dir apostar per aliments densos en nutrients:

  • Verdures i fruites de temporada (mínim 5 racions al dia)
  • Llegums (2–4 cops per setmana)
  • Cereals integrals en lloc de refinats
  • Fruits secs i llavors (en petites quantitats diàries)
  • Oli d’oliva verge extra com a greix principal



2. Prou Proteïna per a mantenir la massa muscular

A partir dels cinquanta anys es pot produir pèrdua de massa muscular (sarcopènia). Per a prevenir-la és important:

  • Incloure proteïna de qualitat a cada àpat
  • Prioritzar peix (especialment blau), ous, llegums i carns magres
  • Repartir la proteïna al llarg del dia

Acompanyar-ho amb exercici de força multiplica els beneficis.



3. Cuidar els ossos

La salut òssia esdevé especialment important, sobretot en dones després de la menopausa. Cal assegurar:

  • Calci (làctics naturals, ametlles, sardines amb espina, verdures de fulla verda)
  • Vitamina D (exposició solar moderada i, si cal, supervisió mèdica)
  • Magnesi i vitamina K, presents en aliments vegetals



4. Controlar el sucre i els ultraprocessats

Amb el metabolisme més lent, és recomanable:

  • Reduir sucres afegits
  • Evitar begudes ensucrades
  • Limitar productes ultraprocessats
  • Prioritzar hidrats de carboni complexos (integrals)

Això ajuda a mantenir estables els nivells de glucosa i a prevenir l’augment de pes abdominal.



5. Hidratació i salut digestiva

La sensació de set pot disminuir amb l’edat, però la hidratació continua sent essencial. Es recomana:

  • Beure aigua regularment
  • Consumir aliments rics en fibra
  • Incloure aliments fermentats (iogurt natural, quefir, xucrut) per cuidar la microbiota



6. Alimentació i salut cardiovascular

A partir dels cinquanta augmenta el risc cardiovascular. Per a protegir el cor:

  • Consumir peix blau 2–3 vegades per setmana
  • Prioritzar greixos saludables
  • Moderar el consum de sal
  • Augmentar la ingesta de fibra

