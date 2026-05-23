Quina dieta es pot seguir a partir dels cinquanta anys?

A partir dels cinquanta anys, el metabolisme es torna més lent, disminueix la massa muscular, canvien les necessitats hormonals i pot augmentar el risc de malalties cardiovasculars, osteoporosi o diabetis tipus 2. Per això, adaptar l’alimentació és clau per mantenir energia, força i qualitat de vida. No es tracta de fer una dieta restrictiva, sinó d’adoptar un patró alimentari equilibrat, variat i sostenible.
1. Prioritzar la qualitat nutricional
Amb l’edat, el cos necessita menys calories, però més nutrients. Això vol dir apostar per aliments densos en nutrients:
- Verdures i fruites de temporada (mínim 5 racions al dia)
- Llegums (2–4 cops per setmana)
- Cereals integrals en lloc de refinats
- Fruits secs i llavors (en petites quantitats diàries)
- Oli d’oliva verge extra com a greix principal
2. Prou Proteïna per a mantenir la massa muscular
A partir dels cinquanta anys es pot produir pèrdua de massa muscular (sarcopènia). Per a prevenir-la és important:
- Incloure proteïna de qualitat a cada àpat
- Prioritzar peix (especialment blau), ous, llegums i carns magres
- Repartir la proteïna al llarg del dia
Acompanyar-ho amb exercici de força multiplica els beneficis.
3. Cuidar els ossos
La salut òssia esdevé especialment important, sobretot en dones després de la menopausa. Cal assegurar:
- Calci (làctics naturals, ametlles, sardines amb espina, verdures de fulla verda)
- Vitamina D (exposició solar moderada i, si cal, supervisió mèdica)
- Magnesi i vitamina K, presents en aliments vegetals
4. Controlar el sucre i els ultraprocessats
Amb el metabolisme més lent, és recomanable:
- Reduir sucres afegits
- Evitar begudes ensucrades
- Limitar productes ultraprocessats
- Prioritzar hidrats de carboni complexos (integrals)
Això ajuda a mantenir estables els nivells de glucosa i a prevenir l’augment de pes abdominal.
5. Hidratació i salut digestiva
La sensació de set pot disminuir amb l’edat, però la hidratació continua sent essencial. Es recomana:
- Beure aigua regularment
- Consumir aliments rics en fibra
- Incloure aliments fermentats (iogurt natural, quefir, xucrut) per cuidar la microbiota
6. Alimentació i salut cardiovascular
A partir dels cinquanta augmenta el risc cardiovascular. Per a protegir el cor:
- Consumir peix blau 2–3 vegades per setmana
- Prioritzar greixos saludables
- Moderar el consum de sal
- Augmentar la ingesta de fibra