Títol: La locomotora i altres poemes divertits
Escriptor: Julian Tuwim
Il·lustració: Le Witt-Him
Traducció: Xènia Dyakonova; José Mateo Puig
Editorial: Vacamú
Pàgines: 56
Edat: A partir dels 9 anys
El lector en català català té entre mans el poema infantil polonès més emblemàtic de tots els temps, una obra de Julian Tuwim titulada La locomotora i altres poemes divertits. Així ho indica la magnífica edició que Vacamú ha publicat en la nostra llengua, amb les versions catalanes de La locomotora, El nap i La ràdio dels ocells, traduïdes per Xènia Dyakonova i José Mateo Puig.
Julian Tuwim (1894-1953) és considerat, juntament amb Jan Brzechwa (1898-1966), un dels creadors principals de la poesia infantil polonesa. La seva obra s’allunya de la simple voluntat moralitzadora i connecta plenament amb els corrents estètics de l’avantguarda europea: versos que freguen l’absurd, plens de jocs de paraules, i que estimulen la imaginació d’un lector actiu, sempre disposat a construir nous significats.
Tal com s’explica al final del volum, les versions en català han buscat transmetre tota la força de la poesia de Tuwim a partir del ritme i de l’atenció a les qualitats sonores dels poemes, especialment les al·literacions i les onomatopeies. El resultat és una poesia vibrant: es desplaça com la locomotora del primer poema, s’estira i desafia com el nap de la segona composició, i canta —diu molt més que simples paraules— com el concert dels ocells a La ràdio dels ocells.
Les il·lustracions provenen d’escanejos facilitats pels hereus de Jan Le Witt i George Him, i han estat adaptades amb gran encert sobre un fons clarament blanc a les pàgines d’aquesta edició.
En conjunt, ens trobem davant d’una autèntica joia poètica, tant pel seu valor històric i literari com, sobretot, per fer possible que el lector en català accedeixi a uns versos que, sense iniciatives com la de Vacamú, difícilment serien al nostre abast.
Moisès Selfa / Clijcat / Faristol