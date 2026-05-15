Pantans plens

Quan redacto aquest article, s’acaba abril. És possible, que aquestes dades que us ofereixo hagin variat lleugerament. Les variacions haurien de ser mínimes perquè sí que s’esperen algunes precipitacions i que continuï el desgel, sobretot al Pirineu occidental, però els valors no haurien de diferir en excés.
Cop d’ull a les dades. Dades pletòriques. El conjunt de pantans de les Conques Internes es troben al 94%. Fa 1 any estaven al 70%, un valor que havia remuntat el mínim proper al 20% dels principis de març del 2025. Probablement els podríem tenir al 97 o 98%, però es gestiona un lleuger coixí de seguretat, tenint en compte que hi ha una mica de desgel previst i precipitacions de tarda a la vista. Això vol dir que els continuarem veient per sobre del 90% fins ben entrada la primavera, probablement.
Ara mateix: Boadella-Darnius es troba al 88 % de la seva capacitat quan fa un any estava al 65. Sau està al 88 %, i havia estat al 71 fa un any, mentre que Susqueda es troba al 96, però fa un any estava al 60 %. La Llosa del Cavall, al Solsonès, està ple, al 100 % de la seva capacitat, i fa un any estava al 67% i Sant Ponç ha evolucionat fins al 96 %. D’altra banda, La Baells, a la comarca del Berguedà, està ple també amb el 99 %. Riudecanyes ple a vessar, literalment, al 100%, i Siurana al gairebé 78%, fa un any només al 26%.
A la Conca de l’Ebre, hi ha alguns pantans molt més grans que els de les conques internes. Es consideren plurianuals. Es troben a tocar del 89%. Fa un any estaven al 85%. Ara mateix: Oliana es troba al 97% de capacitat, mentre que Rialb, hi cabrien gairebé 4 “Olianes” junts, està al 89%.
Canelles, el gegant on caben gairebé totes les reserves dels embassaments de les conques Internes, a cavall de Catalunya i l’Aragó, es troba al 85% per cent, mentre que fa un any arribava al 76% per cent. Guiamets, al Priorat, fa 1 any, estava al 12%. Ara està al 98%!, mentre que el pantà de Sant Antoni, al municipi de Talarn, està ple i assoleix el 100 %. Fa 1 any, també.
Saltem a la Noguera Ribagorçana, Escales amb un 67 % i Camarasa, a la Pallaresa amb un 84 %. Riba-roja en té un 98 %.
Afegim el nou i gran pantà de les Garrigues, l’Albagés. Té una capacitat de 86 Hm3, un valor com el pantà d’Oliana. O 23 Hm3 menys que el pantà de La Baells.