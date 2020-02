La Seu d’Urgell acollirà el pròxim dijous 27 de febrer la xerrada titulada Els drets del malalt. Importància de fer DVA (document de voluntat anticipades), que anirà a càrrec de Concepció Canut, coordinadora de l’Associació Dret a Morir Dignament de Lleida.

La conferència tindrà lloc a la sala la Immaculada, a les set de la tarda. L’entrada és lliure. Aquest acte està organitzat per la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell conjuntament amb l’Associació Dret a Morir Dignament Catalunya.

En el Document de Voluntats Anticipades (DVA) -conegut genèricament com Testament Vital– la persona expressa la seva voluntat sobre les atencions mèdiques que desitja o no desitja rebre en cas de patir una malaltia irreversible o terminal, que li hagi portat a un estat que li impedeixi expressar-se per si mateix.

Cadascú pot realitzar el seu propi document amb les indicacions i raonaments que consideri pertinents, sempre que estiguin dins del marc legal.

Catalunya va ser la primera comunitat autònoma a regular aquest dret a través de la llei 21/2000 de 29 de desembre. Totes les autonomies tenen regulada per llei aquest document que s’anomena Instruccions Prèvies, Voluntats Anticipades i Manifestacions Anticipades de Voluntat.

En totes les comunitats autònomes hi ha un Registre oficial de Document de Voluntats Anticipades. A tot l’Estat està regulat per la llei 41/2002 de 14 de novembre.