El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat una sèrie de preguntes a Govern per saber si els resultats d’aquesta auditoria descarreguen de responsabilitat als tres treballadors públics. La demanda d’informació pretén donar resposta al neguit del col·lectiu, amb el qual membres del Grup Parlamentari Socialdemòcrata van mantenir una reunió el passat 12 de març.

Els Socialdemòcrates lamenten que Govern no s’hagi esperat a tenir els resultats d’aquesta auditoria externa abans d’incoar els tres expedients: “les sancions no haguessin prescrit, el més prudent potser hagués estat primer conèixer les conclusions de l’auditoria externa”, explica la consellera del PS, Judith Salazar.

Des del PS recorden que el ministeri d’Interior va incoar tres expedients sancionadors a tres treballadors del centre penitenciari de la Comella per la fuga del pres el 29 d’octubre. A un d’ells se li va obrir un expedient greu i un altre de molt greu, mentre que als altres dos se’ls va imputar una falta greu. Aquests tres expedients van arribar després de l’auditoria interna que havia de determinar si s’havia comès cap negligència que expliqués per què es va poder fugar el pres. Així i tot, la consellera general del PS, Judith Salazar, recorda que “paral·lelament es va encarregar una auditoria externa de la qual encara no tenim resultats”. L’auditoria externa ha de confirmar si la infraestructura i el funcionament de la Comella garanteixen la seguretat del centre penitenciari. De no ser així, el departament d’Institucions Penitenciàries i el ministeri de Justícia i Interior podrien tenir responsabilitat en la fuga.