Els dies 6, 7 i 8 de març (divendres, dissabte i diumenge) la Seu d’Urgell celebrarà la 5a edició del Festival del Joc del Pirineu. “Durant tot aquell cap de setmana, la nostra ciutat es convertirà en la capital del joc al Pirineu, esdevenint una ludoteca gegant apta per a tots els públics, que enguany té el joc i la música com a eix principal”, ha avançat aquest matí l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, en la roda de premsa de presentació d’aquest esdeveniment únic tant al Pirineu com a la demarcació de Lleida.

Fàbrega ha volgut remarcar que aquest certamen “és la cita més important del joc al Pirineu i a Lleida, així com la primera cita anual en el sector del joc català”. L’alcalde urgellenc ha explicat a que la Seu d’Urgell comptarà amb 6 ludoteques amb jocs de diferents tipologies amb guiatge i assessorament de monitors especialitzats; 21 partides exclusives de jocs en diferents espais de la ciutat com la Biblioteca Sant Agustí -que per commemorar el seu 25è aniversari hi tindrà lloc un biblioscape– així com iniciació a jocs de taula a partir de 8 anys a càrrec d’ALLAU; i la cessió d’espais singulars com a una de les novetats d’aquest any.

Premi Amic del Joc

L’alcalde de la Seu d’Urgell també ha anunciat que el premi Amic del Joc que atorga el Festival del Joc del Pirineu en aquesta edició se li concedirà a l’Ajuntament de Tona com a organitzador de la fira Joc, que enguany fa 20 anys, sent el primer certamen d’aquestes característiques que té lloc al nostre país.

Val a dir que el festival també atorgarà, novament, els Premis Catalunya al millor joc en català i millor joc editat a Catalunya durant el 2019. Recordem que l’objectiu d’aquest concurs és fer un reconeixement públic a l’esforç de crear i editar jocs de taula a Catalunya. Així mateix, es vol contribuir des del festival a contribuir a donar prestigi i al suport social dels jocs de taula com a obres culturals, objectes de creació i autoria reconeguda.

Més espais per anar a jugar

Per la seva part, la tinent d’alcalde de Promoció del Municipi de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, ha detallat les diferents novetats de la cinquena edició del Festival del Joc del Pirineu. Al respecte, Font remarca que “aquest festival es caracteritza perquè té lloc en espais singulars de la ciutat, i que any rere any, s’hi anat sumant nous espais i diferents sectors de la ciutat, fent d’aquest festival un projecte transversal de la ciutat”.

En aquesta edició, doncs, a la sala Sant Domènec, l’Espai Ermengol, la sala d’exposicions ‘la Cuina’, la sala la Immaculada, la plaça Patalín, l’Hotel el Castell de Ciutat i la Biblioteca Sant Agustí, espais tots ells singulars de la Seu d’Urgell, s’hi sumen també com a escenari del festival la plaça dels Oms i la sala d’actes de l’Ajuntament de, així com 4 establiments de l’hostaleria com són el restaurant Miscel·la, el restaurant Paisatges, l’Hotel Nice i el restaurant Pifarré, on s’hi podrà fer una reserva per anar a jugar. Al respecte, Mireia Font ha volgut agrair aquesta col·laboració de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, i ha destacat també la implicació des de fa tres edicions de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) com a patrocinador. El seu director, Pere Porta, ha felicitat a l’Ajuntament de la Seu per l’organització d’aquesta iniciativa, “única a tot el Pirineu i que ens projecta d’una manera diferent”.

Concurs d’Aparadors enredats

Per tercer any consecutiu tindrà lloc el concurs d’aparadors enredats, una iniciativa conjunta de La Seu Comercial, l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell i l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell per fer del festival un “projecte de ciutat”.

A través d’aquest concurs es proposa un joc on qualsevol persona de 0 a 99 anys pot participar, tot visitant una vintena d’aparadors de comerços de la Seu per trobar l’objecte infiltrat, que en aquesta edició tindrà a veure amb la música. La butlleta de participació es podrà dipositar a l’urna que hi haurà a Sant Domènec. El diumenge 8 de març, a les 19.30 hores, es farà un sorteig de 4 premis de lots de jocs i experiències amb família com un àpat familiar.

El festival: el joc i la música

El director del Festival del Joc del Pirineu, Xavi Socías, ha explicat que el motiu que la temàtica d’aquesta cinquena edició sigui el joc i la música ve motivat perquè aquest any es commemora el 500 aniversari del naixement de Joan Brudieu (Any Brudieu), mestre de capella de la Catedral de Santa Maria d’Urgell i un dels músics més importants del Renaixement català. “Per això, hem cregut convenient des de l’organització del festival que la música i el joc vagin de la mà”, ha remarcat Socías.

El director del festival ha avançant que aquesta unió entre joc i música es visualitzarà en cinc activitats estructurals que conformen la programació d’aquest certamen dedicat al joc. La primera proposta on el joc i la música compartiran protagonisme serà l’acte inaugural del propi festival que se celebrarà el divendres 6 de març, a les set de la tarda, a la sala la Immaculada, a càrrec de Pepe Pedraz, divulgador i creador de jocs, que estarà acompanyat pel compositor i pianista, Bru Corbella. L’acte consistirà en un joc narratiu acompanyat amb música en directe. A més, també es comptarà amb Artur Blasco, músic, investigador i divulgador de la musical tradicional del Pirineu.

A la plaça Patalín, dissabte 7 de març, al matí, tindrà lloc una altra proposta del festival que unirà joc i música a través d’un cercle musical, utilitzant percussió, i dirigit Music Training Lab, activitat on hi participaran més de 50 persones, on totes a la vegada i de forma inicialment improvisada, acabaran tocant una melodia conjunta.

L’altra proposta on la música estarà present en el Festival del Joc del Pirineu serà un multitaller que tindrà lloc a la sala Sant Domènec anomenat Let’s Play, una experiència lúdica i musical progressiva, que anirà de la percussió a la creació musical digital, a través del joc.

La tercera activitat joc i música serà l’espectacle musical interactiu Cercle Musical que tindrà lloc a la plaça Patalín, i que el públic en podrà gaudir. Una quarta proposta serà un taller ludicomusical per a infants de 2 i 3 anys que anirà a càrrec de la directora de l’Escola Municipal de Música, Sonia Lanau, mentre que la cinquena activitat serà un joc de rol amb música en directe.

Val a dir també que la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, un dels espais singulars on es desenvoluparà el Festival del Joc del Pirineu, serà l’escenari d’un biblioscape l’enigma del qual anirà al voltant de partitures musicals.

Partides exclusives

Es realitzaran un total de 21 partides exclusives, de tots els nivells, edats i temàtiques. Es portaran a terme en diferents espais, però sobretot a l’Espai Ermengol. Aquestes partides compten amb el guiatge d’un expert en el joc per tal de gaudir al màxim de la partida.

El nom exclusiu ve donat per la seva singularitat: jocs de dimensions gegants, jocs descatalogats o encara en producció que no es poden comprar i es fan en espais molt singulars. Hi haurà partides exclusives a partir de 2 anys d’edat.

6 ludoteques i Ayduar Jugando

Durant tot el cap de setmana, la Seu d’Urgell tindrà un total de 6 ludoteques que funcionaran a la vegada.

Ludoteca jocs d’iniciació i familiars: sala Sant Domènec

Ludoteca primers jocs: sala Sant Domènec

Ludoteca de jocs gegants: exterior Sant Domènec

Ludoteca per a jugadors avançats: Espai Ermengol

Ludoteca d’iniciació a jocs de rol: sala La Cuina

Ludoteca de jocs tradicionals: plaça Patalín

PIRIJOC, jornada formativa de joc i educació

Des de fa 4 anys, el Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell impulsa la Jornada Pedagògica del joc del Pirineu per a professorat de totes les etapes ​escolars. La formació inclou l’estudi de l’aprenentatge basat en jocs, la gamificació, el rol, entre d’altres qüestions. Es tracta d’una formació reconeguda per l’ICE de Lleida i que compta amb la presència de formadors reconeguts arreu del territori.

En la jornada d’enguany, que tindrà lloc dissabte 7 de març, amb la temàtica “El poder del rol a l’aula”, professorat que utilitza el rol a l’aula compartiran les seves experiències i donaran indicacions bàsiques per tenir una primera impressió de com el rol pot participar en el dia a dia a l’aula amb David Díaz, Òscar de Paula, Sergi Sánchez, Maria Sabiote i Natxo Maté. En una segona part, Pepe Pedraz, especialista en l’estudi, disseny i divulgació d’experiències basades en jocs, realitzarà un taller.

L’enllaç per fer la inscripció a la jornada és : https://salleseu.wixsite.com/joceducaciopirineu

Exposició: “30 anys d’Aquelarre”

“Aquelarre” és el primer joc de rol del nostre país que enguany fa 30 anys. En el marc del festival hi haurà una exposició amb una mostra de les diferents edicions que se’n disposen, així com il·lustracions i material inèdit que permet al visitant fer un recorregut pels seus 30 anys d’història, i que encara és vigent en les taules de joc d’arreu.