Vuit joves es beneficien del programa ‘Activa’t’ de promoció de l’ocupació laboral

Jordi Puy, al centre, amb formadors i participants al programa “Activa’t” (SFGA)

El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, ha lliurat els certificats als participants al programa ‘Activa’t’ que té la finalitat de reduir i prevenir la desocupació entre els joves i, alhora, orientar-los i formar-los en recerca de feina, així com introduir-los al món laboral mitjançant experiències ocupacionals en el lloc de treball.

‘Activa’t’ està organitzat pel Servei d’Ocupació d’Andorra i es dirigeix preferentment a joves de 16 a 25 anys sense experiència laboral prèvia. Jordi Puy ha subratllat que la iniciativa ha arribat a la quarta edició, fet que “reafirma el compromís del Govern amb el futur de la nostra joventut i la seva inserció en un món laboral que exigeix cada vegada més competències, habilitats i adaptabilitat”.

Els 8 participants d’enguany han superat les tres fases: una tutoria individualitzada amb una orientadora per a analitzar les habilitats i preferències dels joves, una formació de 16 hores sobre el mercat de treball, i l’experiència ocupacional que, tot sovint, desemboca en el primer contracte laboral. Aquest 2024, 5 dels 8 joves han estat contractats després de la seva inserció a l’empresa. Jordi Puy ha felicitat tant els joves com els empresaris per la implicació en el projecte.

Les experiències ocupacionals del programa 2024 s’han desenvolupat en comerços, empreses relacionades amb el món de la construcció, de l’hoteleria i un taller mecànic.

Per al secretari d’Estat, la culminació d’aquesta quarta edició del programa implica “una prova més que les polítiques actives d’ocupació i les accions orientades a la capacitació són fonamentals per a l’emancipació i el benestar dels nostres joves, que es mesura no només en termes laborals, sinó també de creixement personal, empoderament i autonomia”.

El programa ‘Activa’t’ es va iniciar el 2021 i des d’aleshores hi han pres part una trentena de joves. A dia d’avui, hi ha 80 joves de 16 a 25 anys inscrits al Servei d’Ocupació, 26 dels quals formen part d’algun col·lectiu en situació de vulnerabilitat.