Segon club de música d’hivern ‘El Refugi Sonor’, a la Seu

Programa del cicle ‘El Refugi Sonor’

La llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell obre aquesta setmana la segona edició del club de música d’hivern ‘El Refugi Sonor’. La iniciativa, que va sorgir l’any passat amb la implicació del músic urgellenc Arnau Obiols, inclourà cinc concerts d’estil “eclèctic i íntim”, que es podran escoltar un cop al mes. Com a novetat, la proposta cultural comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament urgellenc i es traslladarà als dimecres per a evitar solapar-se amb d’altres esdeveniments.

El primer concert, aquest mateix dimecres, 11 de desembre, serà el del projecte ‘Esperit’, de Mau Boada, que se centrarà en el seu quart disc de llarga durada, “Cançons”. El programa continuarà el 8 de gener, amb Terrae, mentre que el 12 de febrer serà el torn per a David Mengual Maitia Trio. El 12 de març, hi haurà la proposta de Piscine Olympique, i el cicle es tancarà amb Barbara Togander i Leonor Falcón, el 10 d’abril.

L’entrada tindrà un cost de 5 euros, tot i que també hi ha l’opció d’adquirir un abonament al preu de 20 euros, que permetrà accedir a descomptes en llibres o productes de la llibreria El Refugi (carrer del Canonges, 9) durant el 2025. Totes les actuacions tindran lloc a les set del vespre.





Música independent de diversos estils

Miquel Albero, promotor de la llibreria El Refugi, ha destacat que l’oferta musical del cicle ‘El Refugi Sonor’ vol ser una aposta per a donar contingut cultural a una època de l’any, l’hivern, “en què no es programa tant com a la resta de l’any”. I ha concretat: “Volem oferir una proposta de música independent amb estils diversos, des del pop psicodèlic a la música improvisada i experimental”.