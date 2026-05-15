“El diablo viste de Prada 2”, de David Frankel

Transcorreguts vint anys de l’èxit ‘El diablo viste de Prada’, el mateix director, David Frankel, i la mateixa guionista, Aline Brosh McKenna, s’associen de nou per a reprendre la sorprenent ‘El diablo viste de Prada 2’, els inoblidables personatges d’aquella notable comèdia sobre el vanitós món de la moda creats per l’escriptora Lauren Weisberger. La nova pel·lícula obra amb Andy Sachs (Anne Hathaway) disposada a rebre un guardó per la seva brillant activitat periodística quan tota la plantilla de la seva revista és acomiadada amb un missatge de text. Un començament que ve acompanyat del punyent discurs d’Andy enmig de la perplexitat general per denunciar la crisi del periodisme i la devaluació de l’ofici, mostra clarivident del signe dels nostres temps.
Aquesta premissa serveix perquè Andy vagi recomanada a la revista de moda Runway, dirigida per la intractable Miranda Prestley (Meryl Streep), on havia treballat anys enrere. Això comporta el retrobament d’antics amics i coneguts com a Nigel Kipling (Stanley Tucci) o la mateixa directora, qui fa veure que no la coneix mentre diu que no se’n recorda d’ella. Reincorporada a la seva antiga feina, Andy descobreix que la seva anterior companya, Emily (Emily Brunt), primera assistent de Miranda, ara treballa com executiva a la casa Dior i està promesa amb un jove milionari, Benji Barnes (Justin Theroux). En el context de crisis del sector amb la caiguda de lectors, Andy aconsegueix l’exclusiva de l’entrevista a una dona icònica, Sasha Barnes (Lucy Liu), recentment separada, que sempre havia refusat les entrevistes.
Però la mort sobtada del propietari del grup mediàtic al qual pertany la revista Runway i l’ascens de l’hereu a l’organigrama executiu desemboca en retallades de tota mena pels membres de Runway. Andy farà el possible per a intentar salvar la revista buscant la complicitat de Miranda, qui en la seva fredor habitual i el seu cinisme ofensiu mai valora la feina i dedicació dels altres. Andy negociarà amb Emily i el seu acabalat xicot salvaguardar la viabilitat de Runway però no s’adona que la parella amaga obscures intencions. En aquesta admirable seqüela trobem canvis en el repartiment, com la incorporació de Kenneth Branagh com a marit d’Amanda. També tenim Lucy Liu o Justin Theroux en petits però decisius papers.
Entre altres novetats, no passa desapercebuda la cantant Lady Gaga interpretant un dels diversos temes que ella mateixa ha compost per a la banda sonora de la pel·lícula. Tot i retornar sobre el repartiment original conservant idèntics personatges, mateix entorn laboral i situacions anàlogues que en la primera entrega, la pel·lícula aconsegueix superar amb nota els tòpics i clixés ja coneguts sobre el competitiu món de la moda i qüestions com la pressió estètica o les relacions laborals tòxiques. ‘El diablo viste de Prada 2’ demostra inventiva i intel·ligència i funciona amb vivesa i dinamisme amb un repartiment que està a l’altura de la primera entrega. Tenint en compte també que la comèdia moderna no és un gènere fàcil, el resultat és més que notable i tenim una continuació que ens sorprèn gratament, tant fresca i atractiva com humana i divertida.