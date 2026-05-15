Piscines naturals: avantatges, inconvenients i tipologia

By:
On:
In: Jardineria
Bonica piscina natural en una propietat privada (Houzz)
Bonica piscina natural en una propietat privada (Houzz)

Les piscines naturals utilitzen un sistema de depuració de l’aigua de manera natural. Es realitza mitjançant plantes que ajudaran a oxigenar i eliminar els nutrients que permeten que es propaguin microorganisme com les larves. Es reprodueix un ecosistema viu que s’autoregula. Les piscines naturals són ecològiques i saludables per a la salut, però, a més, permeten estalviar, ja que no invertiràs en productes químics per a depurar l’aigua.

En les zones diferenciades d’aquestes piscines, la zona de bany és la que té major profunditat per a poder banyar-se i nedar. L’altra zona de depuració és menys profunda i és on es troben les plantes i els elements que s’encarreguen de depurar i netejar l’aigua.

Existeixen una sèrie d’avantatges: S’integren perfectament en l’entorn. No requereixin un gran manteniment i tenen un consum energètic baix. S’elimina el risc de sofrir reaccions al·lèrgiques al clor i altres agents químics. No és necessari canviar constantment l’aigua, i es pot utilitzar per a reg.

Augmenta la biodiversitat, ja que ofereixen un lloc on els ocells es poden hidratar. A més, aquests animals mantindran a ratlla la majoria d’insectes, com els mosquits. I es pot gaudir de piscines impressionants durant tot l’any.

Però també hi ha inconvenients. Cal calcular quantes persones es banyaran normalment per a calcular les plantes que han de depurar l’aigua. Necessiten major espai que les convencionals, ja que necessiten dues zones: la de bany i la depurativa.

Pel que fa als tipus de piscines naturals, existeixen diferents configuracions: piscina natural amb zona de bany i àrea de depuració en el mateix got; piscina natural amb la zona de bany i àrea de depuració separades; i piscines híbrides.

Les piscines naturals ofereixen molts avantatges i pocs inconvenients. Si tens la possibilitat de construir-te una al teu jardí, no dubtis i aposta per elles.



Per Decoracion2.com

[do_widget id=category-posts-pro-64]