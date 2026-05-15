Piscines naturals: avantatges, inconvenients i tipologia

Les piscines naturals utilitzen un sistema de depuració de l’aigua de manera natural. Es realitza mitjançant plantes que ajudaran a oxigenar i eliminar els nutrients que permeten que es propaguin microorganisme com les larves. Es reprodueix un ecosistema viu que s’autoregula. Les piscines naturals són ecològiques i saludables per a la salut, però, a més, permeten estalviar, ja que no invertiràs en productes químics per a depurar l’aigua.
En les zones diferenciades d’aquestes piscines, la zona de bany és la que té major profunditat per a poder banyar-se i nedar. L’altra zona de depuració és menys profunda i és on es troben les plantes i els elements que s’encarreguen de depurar i netejar l’aigua.
Existeixen una sèrie d’avantatges: S’integren perfectament en l’entorn. No requereixin un gran manteniment i tenen un consum energètic baix. S’elimina el risc de sofrir reaccions al·lèrgiques al clor i altres agents químics. No és necessari canviar constantment l’aigua, i es pot utilitzar per a reg.
Augmenta la biodiversitat, ja que ofereixen un lloc on els ocells es poden hidratar. A més, aquests animals mantindran a ratlla la majoria d’insectes, com els mosquits. I es pot gaudir de piscines impressionants durant tot l’any.
Però també hi ha inconvenients. Cal calcular quantes persones es banyaran normalment per a calcular les plantes que han de depurar l’aigua. Necessiten major espai que les convencionals, ja que necessiten dues zones: la de bany i la depurativa.
Pel que fa als tipus de piscines naturals, existeixen diferents configuracions: piscina natural amb zona de bany i àrea de depuració en el mateix got; piscina natural amb la zona de bany i àrea de depuració separades; i piscines híbrides.
Les piscines naturals ofereixen molts avantatges i pocs inconvenients. Si tens la possibilitat de construir-te una al teu jardí, no dubtis i aposta per elles.
