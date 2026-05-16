L’economia circular aposta per canviar els actuals models de producció, que per a afavorir el consumisme, fabrica productes obsolets de curta durada. Només cal recordar la durada d’un electrodomèstic d’abans, més de 25 anys i els d’ara de 5 a 10 anys. En el seu lloc pretén aconseguir que cada producte tingui múltiples cicles d’ús i fabricació, és a dir, que els recursos es converteixin en productes, els productes en residus i els residus en recursos.
Consisteix ni més ni menys, en la posada en pràctica de l’expressió de que res es perd, sinó que tot es transforma. Suposa anar més enllà de reciclatge; no es tracta només de minimitzar o reparar els danys, sinó de preservar els ecosistemes naturals, apostant per dissenyar els productes de tal manera, que l’essència del material es mantingui i sigui fàcil extreure els seus components per a la seva regeneració o la seva devolució a la terra.
L’economia circular és rendible, sobretot en la reindustrialització de la vida local, per a superar la creixent precarietat. Les empreses s’estan adonant que reutilitzar i compartir recursos té també sentit des del punt de vista econòmic, com una de les alternatives possibles. Encara que desconeguem el seu abast, del que no hi ha dubte és que l’economia circular és el símptoma, però també la cura, de les fissures del nostre insostenible sistema de creixement. Tenint en compte, que la població mundial actual de 8.220 milions, en poc temps superarà els 10.000 milions, el que avui anomenem residu demà serà necessàriament recurs.
Per Josep Aracil i Xarrié