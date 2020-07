Viu la vida: Quines al·lèrgies hi ha

Les al·lèrgies són les reaccions del sistema immunitari a determinades plantes, animals, aliments, picades d’insectes, respiratòries (l’asma bronquial, la rinitis i la conjuntivitis, etc., diferents al·lèrgies que poden imputar-se a diferents components de graus, en bebès, nens, adolescents, adults i gent gran.

La causa és una combinació entre factors genètics i ambientals que, a més, han d’ocórrer en un determinat moment d’exposició a la vida.

Factors genètics: els fills de pares al·lèrgics tenen més probabilitat de tenir al·lèrgia, encara que no tots tenen perquè arribar a desenvolupar-la.

Factors ambientals: l’exposició a infeccions, la higiene, el contacte amb animals, l’ús de vacunes, antibiòtics, la contaminació, el tabac, l’alimentació.

Entre les causes més freqüents d’al·lèrgia s’inclouen substàncies que es respiren, derivades dels àcars de la pols, els pòl·lens de les plantes, els animals o les espores dels fongs. La seva elevada freqüència, afectant aproximadament un terç de la població general. A més, aquesta freqüència es troba en clar augment, a causa de raons complexes que es relacionen amb la forma de vida moderna, el canvi climàtic, l’ascens de les epidèmies infeccioses i la creixent contaminació atmosfèrica.

El deteriorament que ocasionen en la qualitat de vida dels pacients afectats i els seus familiars. L’elevat cost econòmic que suposen per als sistemes sanitaris i les economies familiars, el que inclou tant costos directes com indirectes.

Si ens centrem en les al·lèrgies als aliments, en els nens les més comunes són a llet de vaca, ou, peix i llegums. No obstant això, en els adults prevalen l’al·lèrgia a fruites, mariscs i fruits secs. De nou, els aliments que més sovint causen al·lèrgia varien segons la zona considerada, a causa dels hàbits de consum i a fenòmens de reacció creuada entre els al·lergens inhalats i els aliments. Per exemple, l’al·lèrgia als mariscs és més comú entre pacients al·lèrgics a àcars de la pols i, per tant, se sol observar en zones amb clima humit. De la mateixa manera, l’al·lèrgia a fruites com el meló té lloc entre pacients al·lèrgics a pol·len de gramínies.

Aproximadament el 20% dels nens de pares no al·lèrgics mostren malalties d’aquesta índole; mentre que si els dos pares són al·lèrgics, la proporció arriba al 80%. En el cas de només un progenitor al·lèrgic, el risc és més gran si es tracta de la mare (50%), pel que fa al pare. De la mateixa manera, el que una proporció més gran de bessons idèntics presentin al·lèrgia, si es compara amb bessons, component hereditari.

El nen que hereti aquesta predisposició, desenvoluparà una al·lèrgia o l’altra en funció de l’exposició en els primers anys de vida: si es cria en un clima humit, es farà al·lèrgic a àcars; si ho fa en zona d’oliveres i / o gramínies, es farà al·lèrgic a aquests pol·lens; i si té un gat a casa, tindrà moltes possibilitats d’acabar sent al·lèrgic a la mascota. Un intolerant a un aliment no té més probabilitats de fer-se al·lèrgic a un aliment que qualsevol altra persona.

Els pacients amb sospita de patir una al·lèrgia han de ser avaluats per un al·lergòleg, qui decidirà les mesures d’evitació, el tractament farmacològic i, si escau, l’eventual utilització de vacunes antial·lèrgiques, per tractar de revertir el procés al·lèrgic i aconseguir una bona qualitat de vida per al pacient.