Viu la vida: el coronavirus al nostre medi ambient

La relació de l’ésser humà i la naturalesa fa temps que va deixar de ser equilibrada i harmònica, provocada per una visió antropocèntrica, on l’ésser humà sembla ser el melic de món i actua al seu aire sobre els recursos naturals volent canviar les regles de joc. El nostre menyspreu per la natura i la nostra falta de respecte pels animals, amb qui hauríem de compartir el planeta, són els que han causat aquesta pandèmia, presagiada des de fa molt de temps.

A mesura que destruïm els boscos, per exemple, les diferents espècies d’animals que hi viuen es veuen obligades a desplaçar-se i les malalties passen d’un animal a un altre. I aquest altre animal, obligat a estar més a prop dels éssers humans, pot probablement infectar-los. Les persones pobres no poden triar entre aquests dilemes ètics, han de fer el que poden per sobreviure, no poden plantejar aquestes qüestions sobre el que compren perquè ha de ser tan barat. I tallaran l’últim arbre perquè estan desesperats per trobar terra on plantar alguna cosa per menjar. El que cadascú podem fer en la nostra vida depèn de qui som, però tots podem marcar la diferència, tots.

La partida ha donat un gir, un coronavirus ens ha “menjat” i ens ha enviat a casa. Ara toca tenir paciència fins que puguem tornar a sortir, començar el nostre recorregut per seguir “jugant”.

Aquests dies confinats a casa i sortint només per a assumptes de primera necessitat hem tingut l’oportunitat de reflexionar i observar com el medi ambient es recupera d’alguns dels seus principals dolors com el canvi climàtic, les emissions de gasos d’efecte hivernacle o la contaminació de les aigües.

A tots ens han impactat les imatges que han circulat aquests dies amb carrers buits de trànsit, animals silvestres campant al seu aire per parcs, pobles i ciutats o canals d’aigua on per fi s’ha pogut veure el fons. Ens han fet reflexionar sobre la importància d’aturar el ritme a escala global per donar un respir al planeta.

Ara tots ens fem noves preguntes. Què passarà ara amb la nova normalitat? Tornarem a la dinàmica anterior d’un consum sense mesura? Les emissions de gasos d’efecte hivernacle tindran un efecte rebot? Tornarem a viatjar a llocs molt lluny sense conèixer el nostre entorn més proper?

La resposta no la podem aclarir, dependrà de cada un de nosaltres i de la nostra responsabilitat ambiental i social. Però si que podem parlar sobre algunes pautes a seguir.

Aparca el cotxe, camina, mou-te amb bicicleta, utilitza el transport públic i si necessites agafar el cotxe intenta compartir-lo amb companys i valora el teletreball com una opció. La conseqüència, un aire més net i saludable per a tothom.

Passa’t a la compra local, de proximitat i, si pot ser, ecològica. T’ofereix productes de qualitat i amb poc recorregut, el que es tradueix en poques emissions de gasos. Entre tots els beneficis que té aquesta forma de comprar: fomentes l’economia local, garanteixes la conservació de la biodiversitat, la protecció de l’entorn, poses en valor el treball d’agricultors i el producte fresc està saborossíssim.

És moment de canviar els teus hàbits per millorar la teva vida. Comença pel fàcil: tanca l’aixeta quan no ho necessites, separa els residus, porta les teves bosses quan vagis a comprar.

Comença pel fàcil i adquireix l’hàbit. Fer-nos conscients que som una fitxa més en el tauler de joc.