Infinitat de pobles pintorescos, viles medievals envoltades de camps i flors silvestres, castells, restes romanes, una artesania variada, la riquesa dels colors, les olors que desprenen els seus camps de lavanda, un bon clima i una excel·lent gastronomia fan de la Provença, destinació obligada. En ella, viuràs una infinitat d’experiències inoblidables com visitar un molí d’oli, una fàbrica de Santons, recórrer rutes com la de la Lavanda, el Canal del Midi, les Corniches de la Costa Blava, les Goles del Verden, degustar vins amb denominació d’origen com el Ródano, el Luberon, el Tavel… comprar els seus sabons d’elaboració tradicional, passejar per una infinitat de mercats de productes locals de temporada, o perdre’t en poblacions costaneres com Montecarlo, Saint Tropez, Cannes o Niça… Es miri per on es miri, no falten raons per a visitar la Provença, i sobretot a la primavera, època en la qual aquesta regió ofereix sens dubte la seva cara més bella.

Et presentem alguns dels pobles catalogats com a indispensables d’aquesta regió francesa.

ROUSILLON. Paisatge curiós és el de la Ruta dels Ocres, color que predomina a les seves cases i que és causat per l’òxid de ferro present en la terra.

SAULT. El poble de la lavanda, on els seus extensos camps de color porpra són ideals per a recórrer amb bici, amb cotxe o caminant. Pots anar visitant en el seu recorregut granges de lavanda, el Musée de la Lavande o cooperatives diverses dedicades a aquesta aromàtica planta.

L’ISLE SUR LA SORGUE. Aquest poble d’origen mariner està travessat pel riu Sorgue, d’aquí el seu nom. Els seus turistes són atrets pels seus mercats d’antiguitats, els seus molins d’aigua actualment en funcionament i pels Nego-chin, uns pots de pesca amb fons pla que es poden llogar per a donar-te un agradable passeig per les aigües.

LES BAUX- DE- PROVENCE. Un espectacular poble enclavat en un pujol rocós i on la major part del poble està ocupat per les ruïnes d’un castell. Catalogat com una de les localitats més boniques de França, es respira tranquil·litat per tots els racons. Destaca un curiós museu, el Carrières des Lumières, que projecta imatges de pintures conegudes sobre les parets de roques.

ORANGE. Si alguna cosa no cal perdre’s en aquest poblet, és el seu gran Teatre Romà, un dels millors conservats de tota França i que va ser construït sota el regnat de Cèsar August en el Segle I.

GORDES. Potser un dels pobles més encantadors de la Provença. Construït a la part alta d’un pujol, compta amb un casc medieval molt interessant. No cal perdre’s la visita a l’Abadia de Senanque, que compta amb una de les plantacions de Lavanda més impressionant dels voltants.

VILLAGE DES BORIES. A tan sols 15 minuts de Gordes, es troba aquest poblet potser no tan turístic però que compta amb un gran atractiu: una vintena de cabanyes construïdes de pedra i que li converteixen en un autèntic museu a l’aire lliure.

SÉGURET. Carrers empedrats, un castell medieval del S.X, cases enganxades a les muralles, la Fontaine des Macarons, la rue de Poternes i l’església de Saint Denis són alguns dels atractius d’aquest poble de conte.

Per Eva Remolina