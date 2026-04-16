La pujada de l’streaming pot portar a cancel·lacions o pirateria

L’augment continuat del preu de les plataformes d’streaming està provocant que moltes llars es replantegin les seves subscripcions digitals. Segons Sharingful, plataforma líder a compartir subscripcions digitals, mantenir actives diverses plataformes de vídeo i música pot suposar ja més de 50 o 60 euros mensuals, una xifra cada vegada més difícil d’assumir per a moltes famílies i usuaris i que està transformant els hàbits de consum digital.
Les pujades de preu s’han anat acumulant en els últims anys. El pla estàndard de Netflix ha passat de costar al voltant de 12,99 euros en 2021 a 13,99 euros en 2025, segons The Olive Press. Disney+ i HBO Max també han incrementat les seves tarifes, segons altres estudis del mercat.
A aquest escenari se suma un canvi clar en el consum digital: el model de subscripció ja no es limita a l’oci. Cada vegada més serveis que formen part del dia a dia dels usuaris funcionen mitjançant pagaments mensuals, la qual cosa ha fet que subscripcions que abans es consideraven prescindibles passin a ocupar un lloc fix en el pressupost de les llars i es percebin ja com una despesa pràcticament obligatòria.
Subscripcions més cares i el seu impacte en les llars: el risc de cancel·lacions i pirateria
Més enllà de les pujades recents, la tendència és clara. El cost de les principals plataformes d’streaming s’ha incrementat un 81,7% des de 2015, segons dades d’Europa Press, afectant serveis com Netflix, Spotify, HBO Max, Disney+ o Amazon Prime Vídeo. Aquesta pujada acumulada, juntament amb la inflació general, ha convertit les subscripcions digitals en una despesa mensual que competeix directament amb altres necessitats de la llar.
L’augment sostingut de preus està portant a molts usuaris a cancel·lar les seves subscripcions o, fins i tot, a recórrer a la pirateria. El que abans era oci accessible avui suposa un compromís financer constant, especialment en un context en el qual cada vegada més serveis digitals funcionen sota models de subscripció. Aquesta situació obliga les llars a prioritzar quines plataformes mantenir i quins deixar de costat, modificant la seva relació amb l’entreteniment i els serveis digitals.
“Les pujades de preu i la inflació estan portant a molts usuaris a plantejar-se cancel·lar les seves subscripcions o fins i tot a recórrer a la pirateria. No obstant això, existeixen alternatives com Sharingful que permeten mantenir l’accés a les plataformes de manera legal i segura. Aquest model s’ajusta als hàbits de consum reals de famílies i usuaris, oferint una manera de continuar gaudint de serveis digitals sense comprometre el pressupost”, assenyalen des de Sharingful.
Models col·laboratius per a mantenir l’accés a les subscripcions
En aquest context, compartir subscripcions de manera legal i segura es consolida com una pràctica creixent. Plataformes com Sharingful faciliten aquest model col·laboratiu, cosa que permet repartir el cost de les subscripcions i mantenir l’accés a serveis digitals sense necessitat de cancel·lar-los. Més enllà de l’estalvi, aquest enfocament contribueix a equilibrar el pressupost familiar en un entorn marcat per la inflació i les pujades contínues de preus.
L’augment del cost de les plataformes d’streaming i la generalització del model de subscripció han canviat la relació de les llars amb el consum digital. Gestionar la factura mensual sense renunciar a serveis que formen part del dia a dia s’ha convertit en una prioritat, i compartir subscripcions de manera legal es posiciona com una alternativa viable per a continuar accedint a serveis digitals, ja siguin d’entreteniment, benestar, educació o productivitat, sense que la butxaca el sofreixi.
En aquest sentit, Sharingful no es limita únicament a les subscripcions d’entreteniment. La plataforma permet compartir serveis relacionats amb el benestar, com Headspace; l’educació, com Duolingo; o la productivitat, com Canva o Microsoft, entre moltes altres opcions. El seu pla de negoci per a enguany se centra en l’expansió demogràfica, sent un dels seus principals objectius créixer en diversos mercats europeus.
