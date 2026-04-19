Els estrògens i la funció en les dones

Els estrògens són hormones importants que juguen un paper essencial en el funcionament del cos femení. Aquests compostos químics, coneguts col·loquialment com a “hormones femenines”, són produïdes principalment pels ovaris, tot i que també se sintetitzen en grau més baix en altres òrgans com ara les glàndules suprarenals i el teixit adipós.
Els estrògens són responsables de desenvolupar les característiques sexuals secundàries femenines, com ara el creixement dels pits, el desenvolupament dels malucs i la distribució del greix corporal. Però, a més de regular el desenvolupament sexual, aquestes hormones també són essencials per al cicle menstrual regular i la reproducció. També tenen un impacte en la salut òssia, la salut cardiovascular i el manteniment de la funció cognitiva.
Durant la menopausa, els nivells d’estrògens disminueixen significativament, el que pot conduir a una sèrie de símptomes incòmodes com ara boires mentals, pèrdua de densitat òssia i canvis d’estat d’ànim. És per això que moltes dones busquen maneres de mantenir o augmentar els nivells d’estrògens al seu cos.
Com augmentar els nivells d’estrògens de manera natural:
1. Aliments rics en fitoestrògens: Els fitoestrògens són compostos vegetals que tenen una estructura similar als estrògens humans. Consumir aliments rics en fitoestrògens pot ajudar a augmentar els nivells d’estrògens de forma natural. Algunes fonts d’aliments rics en fitoestrògens són els cigrons, el tofu, el tempeh, les llavors de lli, les llavors de sèsam i els llegums.
2. Herbes i suplements: Algunes herbes i suplements com l’herba de trèvol Vermell o la dong quai són algunes de les opcions més populars. No obstant això, és important parlar amb un professional de la salut abans de prendre qualsevol suplement per a assegurar-se que sigui segur i adequat per a tu.
3. L’exercici físic: Mantenir un estil de vida actiu i saludable, ajuda a regular les hormones i a mantenir uns nivells òptims d’estrògens. Les activitats com córrer, caminar, i el ioga han mostrat molts beneficis per a l’equilibri hormonal.
4. Reducció de l’estrès: L’estrès crònic pot afectar negativament els nivells d’estrògens. Quan el cos està sotmès a un estrès constant, pot desviar els recursos hormonals per a respondre a les situacions estressants, el que pot causar desequilibris hormonals. Buscar maneres de reduir l’ansietat, com ara meditació, ioga o altres activitats relaxants, pot ajudar a equilibrar els nivells d’estrògens.
5. Descans adequat: Dormir entre 7 i 9 hores cada nit pot ajudar a regular els nivells d’estrògens i altres hormones. Establir una rutina de son saludable, crear un ambient adequat per al descans i prioritzar el descans poden ser passos importants per a l’equilibri hormonal.