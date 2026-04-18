El kombutxa

In: Nutrició
Un mostrador amb kombutxa (Getty Images)
El kombutxa és una beguda fermentada elaborada a partir de te negre o verd, sucre i un cultiu viu de bacteris i llevats. Durant el procés de fermentació, el sucre es transforma parcialment en àcids orgànics, gas i petites quantitats d’alcohol, donant lloc a una beguda lleugerament efervescent i amb un gust entre àcid i dolç. El kombutxa s’utilitza principalment com a beguda refrescant i funcional, molt popular entre les persones que busquen alternatives més saludables als refrescos ensucrats.

Sovint es consumeix per a:

  • Acompanyar els àpats.
  • Afavorir la digestió.
  • Incorporar probiòtics a la dieta.
  • Refrescar-se de manera natural.



El kombutxa destaca per les seves propietats:

  • Probiòtiques: conté microorganismes vius que poden ajudar a mantenir l’equilibri de la flora intestinal.
  • Antioxidants: especialment si s’elabora amb te verd o negre.
  • Baix contingut en sucre (comparat amb refrescos industrials).
  • Lleugerament estimulant, gràcies a la cafeïna del te.



Consumida amb moderació, el kombutxa pot aportar diversos beneficis:

  • Pot afavorir la digestió i reduir la sensació de pesadesa.
  • Ajuda a hidratar amb més gust que l’aigua.
  • Pot contribuir al benestar intestinal.
  • És una alternativa més natural a begudes ensucrades o alcohòliques.
  • Algunes persones noten un augment d’energia suau.



Tot i els seus beneficis, la kombutxa no és per a tothom:

  • Pot contenir petites quantitats d’alcohol.
  • Un consum excessiu pot causar molèsties digestives.
  • No es recomana a persones amb el sistema immunitari compromès sense consultar abans.
  • Les versions casolanes mal fermentades poden ser problemàtiques si no es fan correctament.
  • Algunes marques comercials poden contenir massa sucre.

