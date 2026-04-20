Com aprofitar una caixa de maduixes?

Una caixa de maduixes (AMIC)
La maduixa és saborosa, atractiva i saludable, molt versàtil a la cuina, però també estacional i delicada de conservar. En el següent article t’expliquem com pots aprofitar una caixa de saboroses maduixes. Les opcions són ben variades. Pren nota:

Al natural
La manera més senzilla de menjar-les és “al natural” o, també, rentades, trossejades i gairebé endolcides amb una mica de sucre.

Maduixes macerades
Les maduixes macerades poden consumir-se soles, acompanyades d’unes cullerades de nata fresca acabada de muntar, amb un iogurt natural, amb un sorbet de llimona… 

En rebosteria
La maduixa és una de les fruites més importants a la rebosteria i, sens dubte, en aquest àmbit trobem el receptari més ampli: pastissos, farcits, mousses, batuts, cremes, cupcakes…

Maduixes saltejades
Tot i que les maduixes donen millors resultats fresques, és a dir, sense sotmetre-les a l’acció de la calor, hi ha algunes excepcions. Per exemple, les maduixes saltejades amb una mica de mantega i empolvorades de sucre bru.

Maduixes en guarnicions
En el cas de les guarnicions, una enginyosa idea és preparar unes maduixes trossejades i saltejades, buscant un contrapunt de dolç i agre, amb unes gotes de vinagre, salsa de soja i un toc de pebre.

En amanides
La maduixa també és una fruita excel·lent d’acompanyament en amanides; marida molt bé amb fumats, salaons i formatges cremosos. 

Com entrant
I si volem aconseguir un refrescant inici de menjar, podem utilitzar com a entrant una simple torrada untada amb un tall de formatge brie, una anxova en conserva i uns trossets de maduixa.



Per Redaccio-consumer-eroski

