Estimar-me a mi mateixa

L’amor propi i la pau mental són pràctiques diàries i un enfocament conscient. Algunes maneres en què pots millorar el teu amor propi i la teva pau mental: Acceptar-te a tu mateix tal com ets. Acceptar-te amb els teus defectes i virtuts, i treballar per a millorar les àrees d’oportunitat sense ser massa crític amb un mateix.
La gratitud és una altra de les pràctiques que he de fer diàriament, com escriure diàriament les coses per les quals estic agraïda. Això em pot ajudar a canviar la meva perspectiva i enfocar-me en allò positiu.
Fer exercici regularment perquè l’exercici ajuda a alliberar les hormones de la felicitat, que van cap al cervell i ajuden a millorar l’estat d’ànim cap a l’alegria.
He de meditar i fer respiracions profundes, poden ajudar-me a reduir l’estrès l’ansietat, etc. i millorar la claredat mental.
M’he d’establir els meus objectius i èxits personals i treballar per a assolir-los pot ajudar-me a millorar l’autoestima i la confiança en mi mateixa.
Envoltar-me de persones positives, envoltar-me de persones que em donin suport i animin pot ajudar-me a sentir-me millor amb mi mateixa.
Des que vaig a la teràpia de grup i m’ha ajudat a treballar en problemes emocionals i la meva autoestima i a comunicar-me més amb la meva família, obertament, he millorat en la meva pau mental.
1) Acceptant com soc.
2) Analitzant-me com a persona, tant les bones qualitats, com les dolentes.
3) Quan me les identifico penso en què m’agradaria fer, sense posar cap excusa. Si de debò vull alguna cosa, la tindré.
4) Crec que petits canvis porten a grans resultats. Si hi ha alguna cosa que no m’agrada de mi. No passa res. S’ha d’intentar millorar-ho i canviar-ho. Està en mi i en tot allò que em proposi i vulgui.
5) Faré el que m’ompli i em faci sentir bé.
Així, trobaré els meus poders. No, no els poders de superherois. Els poders que només jo puc trobar i tinc. La capacitat per perdonar, per ser pacient, per ajudar desinteressadament, per estimar, compartir, per estimar-me més… Aquests són alguns poders i els hi trauré tot el profit.
Recordeu que nosaltres som els autors de la nostra vida, i ningú més. Perquè, si no et pots estimar a tu mateix, com ho faran els altres?