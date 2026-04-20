Aquesta que inicialment em semblava una explicació senzilla, tal vegada no ho és tant. Aprèn a avorrir-te no consisteix a no fer absolutament res. Vull dir que quan una persona s’avorreix i no s’entreté amb el telèfon, el televisor, etc. , quan no fa res i no sap què fer, la seva ment comença a pensar i fins i tot a recordar. El primer que se sol recordar són tasques pendents i, després, tal vegada, plans que fa temps tens i no executes. Això quant a memòria, però la ment que és genial, quan no té res a fer, al cap de l’estona, comença a pensar. Se t’ocorreran coses. Al principi potser ximpleries, però a poc a poc i amb el temps, adquirint aquesta capacitat, començaràs a crear plans que, tal vegada, poden millorar la teva vida, la dels altres o totes dues coses. La raó és que avui dia no deixem descansar a la nostra ment.
Alimentem la ment constantment de coses que només l’omplen, sense cap substància. Com deia abans, telèfons, televisió, tauletes i un llarg etc. roba temps de ment. Al final no ens permeten pensar i quan volem fer-ho ja no estem acostumats. Una vida més contemplativa i més conscient ens portaria a una ment més creativa i millor. No tinguis cap mena de dubte i, si això et genera incertesa, prova-ho. Veuràs com et tornes més actiu perquè la teva ment està feta per a crear, així doncs, no la dormis. Reflexiona-ho i prova-ho per uns dies. Resultats garantits.
