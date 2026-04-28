Jocs en català: “Embosca’t. El Forest shuffle en català”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Embosca’t. El Forest shuffle català”.
Joc de taula, de cartes, en el qual els jugadors competeixen per a reunir els arbres més valuosos i atreure espècies cap a ells, creant així un hàbitat ecològicament equilibrat per a la flora i la fauna. L’autoria del joc és de Kosch, mentre que el fabricant és GDM Games. “Embosca’t” està recomanat a partir dels 10 anys.
