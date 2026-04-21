Títol: Berlín y la dama del armiño
Durada: 60 minuts
Gènere: Acció, drama, suspens
Creació: Álex Pina, Esther Martínez Lobato
Intèrprets: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Berlín i Damián reuneixen la seva banda, a Sevilla, per a planejar un nou cop amb què volen aparentar que roben la mítica Dama de l’Armiño. Tot i això, el seu pla és una cortina de fum: el veritable objectiu és el Duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni poderós que intenta fer xantatge a Berlín.
El que comença sent un joc d’enganys es converteix en una espiral de manipulació i venjança, que desperten el costat més fosc i perillós de Berlín, que està disposat a arribar fins a les darreres conseqüències.
