Com cuidar la pell durant la primavera

Amb l’arribada de la primavera i l’augment de les temperatures, la pell entra en una nova fase d’adaptació. Passem més temps a l’aire lliure, augmenta la radiació solar i s’incrementa l’exposició a factors ambientals com la pol·lució o els al·lergògens. Tot això pot afavorir processos d’estrès oxidatiu i inflamació cutània fins i tot abans que aparegui la primera cremada solar. T’expliquem com cuidar la pell a la primavera.
Segons explica el Dr. Alejandro Martín-Gorgojo, dermatòleg del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la pell respon fisiològicament a l’augment de temperatura amb una activitat més elevada de les glàndules sebàcies i sudorípares.
A més, el pas de la vasoconstricció característica de l’hivern a la vasodilatació provocada per la calor pot afavorir l’aparició de rojors. A això se suma que en passar més temps a l’aire lliure augmenta l’exposició a radiació ultraviolada, contaminació ambiental i al·lergògens, factors que activen els melanòcits i afavoreixen la producció de radicals lliures.
Una rutina cosmètica més simple
En aquest context, els dermatòlegs insisteixen en una idea cada vegada més present en la dermatologia moderna: menys productes, però més ben triats.
L’objectiu no és només millorar l’aparença de la pell, sinó afavorir el seu funcionament correcte a llarg termini. Mantenir una barrera cutània estable és prioritari, per la qual cosa una rutina minimalista sol ser suficient si està ben plantejada.
Un altre aspecte clau és protegir la microbiota cutània, el conjunt de microorganismes que formen part del sistema de defensa natural de la pell. Per a mantenir-la equilibrada, es recomana optar per netejadors suaus, evitar sabons agressius i no abusar de l’exfoliació. En termes generals, realitzar-la aproximadament cada set o deu dies sol ser suficient.
També convé parar esment a factors que poden afectar negativament la pell, com el tabac, l’alcohol o la contaminació ambiental. En aquest sentit, els dermatòlegs recomanen incorporar a la rutina diària fotoprotecció d’ampli espectre i productes antioxidants.
La pell també es cuida de nit
La cura de la pell no depèn únicament de la cosmètica. Hàbits quotidians com el descans, l’alimentació o l’activitat física també influeixen en el seu estat.
Durant la nit s’activen mecanismes de reparació de l’ADN cutani. Per això, aquest és el moment en el qual alguns actius com els retinoides o els alfahidroxiàcids poden afavorir la renovació cel·lular, sempre utilitzats amb prudència per a evitar irritacions.
L’alimentació també juga un paper rellevant. Reduir el consum de sucres i ultraprocessats pot ajudar a limitar processos inflamatoris associats a la glicació. En canvi, aliments fermentats com el iogurt o el quefir, juntament amb una dieta rica en fibra, contribueixen a l’equilibri de la microbiota intestinal i cutània.
El descans suficient és un altre factor determinant. Dormir poc o malament redueix la capacitat de recuperació de la pell enfront dels factors ambientals.
A això se suma l’exercici físic. Diversos estudis indiquen que tant l’entrenament aeròbic com el de resistència poden millorar l’elasticitat cutània i afavorir la qualitat del col·lagen de la dermis.
Al·lèrgies primaverals i pell
Durant la primavera també poden aparèixer reaccions cutànies relacionades amb el pol·len o amb l’augment de la temperatura. En alguns casos, l’exercici a l’aire lliure pot desencadenar urticària per calor o reaccions de contacte.
Per a reduir el risc, els dermatòlegs aconsellen dutxar-se en tornar del carrer per a eliminar partícules de pol·len adherides a la pell i als cabells. També recomanen utilitzar netejadors suaus tipus syndet i evitar l’aigua molt calenta, que pot intensificar la picor.
Aplicar cosmètics que reforcin la funció barrera abans de sortir a l’exterior pot ajudar a limitar la penetració d’al·lergògens. A més, alguns ingredients calmants —com el bisabolol— poden contribuir a reduir la inflamació local.
Si les reaccions cutànies persisteixen, amb picor intensa, és recomanable consultar amb el dermatòleg per a valorar el tractament adequat.
Quins tractaments dermatològics poden ajudar
En consulta, els especialistes solen adaptar els tractaments estètics a l’època de l’any. Durant la primavera es tendeix a reduir els procediments més intensos de renovació cutània i optar per tècniques més suaus, sempre personalitzades.
Entre les opcions disponibles es troben els làsers no ablatius i altres fonts de llum, que poden millorar la textura, la pigmentació i la qualitat de la pell amb un temps de recuperació curt.
També poden emprar-se tractaments injectables per a suavitzar arrugues d’expressió, reposicionar volums o estimular la producció de col·lagen.
Una altra alternativa són els pílings superficials, que poden millorar l’aspecte de la pell i aportar un efecte antioxidant sense augmentar de manera significativa la sensibilitat al sol.
Quan consultar amb el dermatòleg
Abans de l’estiu, hi ha situacions en les quals convé acudir a consulta per a ajustar la cura de la pell.
És el cas de persones amb patologies dermatològiques com a acne, rosàcia o melasma, que poden empitjorar amb la calor i l’exposició solar. També és recomanable consultar si apareixen signes de dermatitis, com a rojors, descamació, picor o tibantor.
Finalment, els especialistes recorden la importància de revisar les pigues, especialment si existeixen antecedents familiars de melanoma, si es tenen molts nevus o si alguna lesió presenta canvis en la seva forma, color o grandària.
Per bellezactiva.com