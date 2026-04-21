Viatge a Copenhaguen

La ciutat de Copenhaguen és la capital de Dinamarca i és una localitat plena de vida, amb molta cultura i història. Hi ha moltes coses interessants per a fer i veure a Copenhaguen. A continuació, en el següent article, us deixem un resum de les dotze atraccions que, possiblement, són més populars per a gaudir de la vostra visita:
Nyhavn: Aquest port històric és un dels llocs més fotografiats de Copenhaguen, amb les seves cases tan acolorides i els vaixells amarrats al canal. Podeu gaudir d’una cervesa o un cafè a les terrasses dels restaurants i bars.
La Sireneta: Aquesta estàtua de bronze d’una sirena basada en el personatge d’Andersen, s’ha convertit en un dels símbols més importants de la ciutat i és una atracció turística imprescindible.
El Palau d’Amalienborg: És la residència de la família reial danesa i es pot visitar una part del palau i el museu.
El Parc Tivoli: Aquest parc d’atraccions és un dels més antics del món i té moltes atraccions, espectacles i jardins per a explorar.
El Castell de Rosenborg: Aquest castell renaixentista és un exemple del luxe de la reialesa danesa. Es poden veure joies i altres objectes de valor en el museu del castell.
El Museu Nacional de Dinamarca: Aquest museu ofereix una visió completa de la història de Dinamarca, des de l’època vikinga fins a l’actualitat.
La Llança de Gefion: Aquesta estàtua representa la deessa Gefion i es diu que va crear l’illa de Selandia amb la seva llança.
El Canal Carlsberg: Aquesta zona ha estat renovada i ara és una zona d’oci amb restaurants, bars i botigues.
El Mercat de Torvehallerne: Aquest mercat és ideal per als amants del menjar. Hi ha una gran varietat de productes locals i internacionals per a comprar i degustar.
La Biblioteca Reial: Aquesta biblioteca és una de les més antigues i més importants del món i ofereix una gran quantitat de llibres i manuscrits.
El Museu Thorvaldsens: Aquest museu és una de les atraccions més rellevants de la ciutat i alberga una gran col·lecció de treballs del famós escultor Bertel Thorvaldsen.
Passejar pel barri de Nørrebro: Aquest barri és conegut per la seva multiculturalitat i és una zona molt animada.