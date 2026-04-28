Títol: El museo de la inocencia
Durada: 45 minuts
Gènere: Drama
Creació: Zeynep Gunay (direcció). Ertan Kurtulan (Guió). Basat en la novel·la d’Orhan Pamuk
Intèrprets: Selahattin Paşalı, Eylül Kandemir, Oya Unustası
Temporades: 1 Capítols: 9
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Un hereu d’una família rica veu com canvia la seva vida quan s’enamora en secret d’una jove d’origen humil, desafiant les normes socials i familiars.
A mesura que la seva relació es trenca, els records i els petits objectes quotidians es van convertint en un refugi emocional, explorant els límits del desig, l’obsessió i el pas del temps en una societat en transformació.
