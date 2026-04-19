Reportatge: Com identificar i gestionar les emocions negatives

Les emocions formen part de la nostra vida i ens ajuden a entendre què passa dins nostre. Però, hi ha moments en què certes emocions es tornen tòxiques, és a dir, que ens bloquegen, ens fan mal o dificulten les relacions amb els altres. Aprendre a reconèixer-les i gestionar-les és clau per a cuidar la nostra salut mental i viure més tranquils.
Les emocions tòxiques són aquelles que, quan es mantenen molt de temps o les expressen de manera descontrolada, afecten negativament la nostra vida.
Alguns exemples comuns són:
- Ràbia constant: sentir-se enfadat sovint, encara que les situacions siguin petites.
- Gelosia o enveja: comparant-se amb els altres i sentint-se malament per això.
- Ressentiment: guardar rancor durant molt de temps.
- Culpa excessiva: sentir-se responsable de tot, encara quan no ho ets.
- Por paralitzant: evitar oportunitats per por a fracassar o ser jutjat.
Aquestes emocions poden afectar el cos, la ment i les relacions amb els altres. Per exemple, poden provocar estrès, problemes de son, dificultats per a concentrar-se o conflictes amb amics i família.
Com identificar-les?
- Escolta el teu cos: la ràbia pot fer que et sagnin les mans o tensió al pit; l’ansietat pot provocar mal de panxa o nerviosisme.
- Fixa’t en els teus pensaments: sovint les emocions tòxiques van acompanyades de pensaments negatius repetitius, com “no soc prou bo” o “tothom està millor que jo”.
- Observa el teu comportament: si et trobes evitant situacions, discutint molt o criticant constantment els altres, pot ser un senyal que hi ha emocions tòxiques darrere.
Com podem gestionar-les?
- Reconèixer-les i acceptar-les: el primer pas és dir-se a un mateix “estic enfadat/gelós/trist, i està bé sentir-ho”. Negar l’emoció només fa que creixi.
- Expressar-les de manera saludable: parlar amb un amic, escriure-les en un diari o, fins i tot, fer activitat física per a descarregar l’energia negativa.
- Canviar el diàleg intern: quan et sorprens amb pensaments negatius, prova de reformular-los de manera més positiva o realista. Per exemple, en lloc de dir “sempre fracasso”, digues “avui no ha sortit bé, però puc intentar-ho una altra vegada”.
- Practicar la relaxació i mindfulness: respiracions profundes, meditar o simplement parar uns minuts i centrar-te en el present pot reduir la intensitat de les emocions tòxiques.
- Posar límits i cuidar-te: si certes persones o situacions et generen emocions negatives constantment, és important protegir-te i allunyar-te si cal.