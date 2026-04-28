Sis espais naturals i amb encant del Penedès

Al Penedès, l’aigua circula en forma de rius, rieres i gorgs a l’interior (quan hi ha aigua) i tenim el privilegi de comptar amb boniques platges i cales a les costes del Garraf i el Baix Penedès. També tenim espais naturals d’interès amb l’aigua com a protagonista com el Pantà de Foix o els Pèlags de Vilobí. En aquest article hem recollit sis llocs que són especialment estimats pels penedesencs. Com sempre, us demanem que tracteu aquests espais amb la cura que es mereixen i que aneu amb compte a l’hora de banyar-vos, cas que estigui autoritzat.
1. Els Pèlags de Foix (Torrelles de Foix)
Un imprescindible d’aigua dolça que guarda els records d’infantesa i joventut de molts penedesencs és l’entorn dels Pèlags de Foix. Els Pèlags de Foix o de les Valls del riu Foix es troben al terme municipal de Torrelles de Foix. S’hi pot arribar des de Sant Martí Sarroca, agafant en sortir del poble la BP-2121 en direcció a Font-Rubí i després el camí de Cal Via fins al final. Un cop allà es tracta de seguir el curs del riu Foix fins als pèlags. Des de Torrelles, per tal d’arribar-hi hem d’anar a El Terme i passar pel carrer de Cal Via, travessar la riera i seguir-ne el curs avall, pel costat, fins on acaba el bosc i comencen els horts. Si baixem per la riera al costat del bosc anirem a parar sobre el llac, on es banya molta gent. En un forat a la roca, hi trobarem una font que sempre raja aigua que va a parar al llac. Just a sobre la font hi ha una cascada que cau del llac que hi ha a sobre, d’on també es pot veure el naixement de l’aigua. Per sobre d’aquests hi ha un altre llac, a prop de la cruïlla del camí, que n’hi diuen “el llac de les nenes”. El nom, s’explica, li ve donat de que era la zona on es banyaven, anys enrere, les noies dels voltants i els nois les veien des de més amunt al camí.
2. Salt de les Dous (Torrelles de Foix)
La Font de les Dous és un espai enmig de la naturalesa, prop del nucli del poble de Torrelles, on hi ha trenta-cinc sortidors que donen el nom a aquest enclavatge natural, amagat entre boscos i que discorre per la riera de Pontons. Es tracta d’un lloc emblemàtic del municipi i de la comarca de l’Alt Penedès. Podeu accedir a aquest bonic espai seguint la carretera BV-2122 que passa pel mig de Torrelles. Un cop passat el poble, seguint en direcció Pontons per la mateixa carretera, hi ha un desviament de terra indicat amb el nom de ‘Les Dous’ a través del que es pot accedir a una esplanada on deixar el vehicle. L’entorn de Les Dous ens permet veure la riera de Pontons, un dels principals afluents del riu Foix. Aquesta riera es la que cau en cascada al pèlag gran de les Dous, on us podeu banyar. Tot i que, malauradament, en algunes èpoques de l’any la sequera ens deixa sense aquesta espectacular cascada. Cal tenir màxima precaució perquè les aigües són fredes i profundes i el bany està restringit a vuit persones com a màxim al mateix temps.
Podeu consultar tota la informació sobre l’entorn de Les Dous a l’espai web de l’Associació Torrelles Net i Punt, principal responsable de la recuperació d’aquest indret tan emblemàtic.
3. Les casetes del Garraf (Sitges)
Al nucli urbà del Garraf es troba la platja del Garraf, també coneguda com les casetes del Garraf degut a les barraques de fusta que integren aquest antic barri mariner. Les barraques es troben entre el mar i les vies del tren i antigament servien perquè els pescadors hi guardessin les seves eines i estris per a pescar. La platja té una longitud de 380 metres i una amplada de 28 i és de sorra fina barrejada amb pedres i molt poca inclinació d’entrada al mar. Limita a l’est pel Penya-segat de la Falconera i a l’oest pel nucli del poble del Garraf. S’accedeix a la platja per la carretera C-246 o en tren, al baixador del Garraf, que està tan sols a 25 metres. També hi ha servei d’autobusos. Disposa de tot tipus de serveis com dutxes, lavabos, lloguer de para-sols així com d’un hotel i un restaurant. I compta amb passarel·les per a persones amb mobilitat reduïda. Un indret que també porta molts records vivencials i cinematogràfics.
4. La Cala de l’Home Mort (Sitges)
La Cala de l’Home Mort és una platja naturista formada per la platja Home Mort i la platja de Roses. Situada per sota de la via del tren, s’hi accedeix per un caminet difícil i està envoltada de penya-segats. El caminet comença al costat de la discoteca, passat el camp de golf del Terramar, on hi ha una zona d’aparcament àmplia. De fet el camí segueix les indicacions del GR-92, així que no és mala idea aprofitar per a fer-ne un tros i gaudir de les vistes del mar a través d’aquest itinerari i acabar amb una bona capbussada. La longitud de la platja és de 110 metres la primera i 165 metres, la segona, i l’amplada és reduïda: 10 metres en total. Compta amb diversos serveis. Hi ha guingueta, para-sols i gandules. La llum a darrera hora de la tarda és meravellosa en aquest entorn.
5. La Platja Llarga (Vilanova i la Geltrú)
La Platja Llarga constitueix un espai d’unes 10 hectàrees, situat a l’extrem sud del terme municipal de Vilanova i la Geltrú i forma part d’una antiga zona d’aiguamolls i dunes litorals, presents a la zona del delta del riu Foix i coneguda amb el nom de El Prat. Aquest espai és l’última zona natural que resta de l’antic delta del riu i és juntament amb la platja dels Muntanyans de Torredembarra, l’únic espai litoral d’aquestes característiques al llarg de la costa entre el Delta de l‘Ebre i el Delta del Llobregat. L’espai de la platja Llarga es troba en procés de recuperació i restauració naturalística; per això és molt important que es respecti la fauna i la flora d’aquest indret. Tota la platja és zona de nidificació. Per aquest motiu està prohibida la presència de gossos durant tot l’any. Així mateix, es demana als usuaris d’aquesta platja transitar arran de l’aigua per a no trepitjar la zona de dunes.
La platja té una llargada d’uns 1.100 metres, una amplada mitjana de 45 metres amb una superfície total en sorra d’uns 46.000 m². Molts dels seus banyistes practiquen el nudisme en el seu tram nord. És una platja sense serveis, tot i que la seva proximitat amb la platja de l’Ibersol permet compartir el seus serveis.
6. Platja de Les Madrigueres (el Vendrell)
És la part que toca al mar de la zona humida de les Madrigueres, un espai litoral d’unes 30 Ha, que comprèn l’antiga llera de la riera de la Bisbal i els terrenys inundables adjacents, situats al Nord de la llera nova, entre la línia de ferrocarril i la mar. Es tracta d’un espai que no ha estat urbanitzat (només s’hi ha construït algunes edificacions aïllades i alguns equipaments relacionats amb la platja) i en general conserva encara els usos agraris tradicionals.
Constitueixen el darrer paratge lliure d’urbanitzacions arran de mar a la comarca del Baix Penedès, de fet és un dels darrers llocs del litoral català on encara es poden trobar, oliveres i garrofers. És un espai natural utilitzat per una gran quantitat d’ocells en les seves etapes migratòries.