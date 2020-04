Quan fa uns dies Pedro Sánchez compareixia en roda de premsa per a explicar com s’ha desaccelerat Espanya des que es va decretar l’estat d’alerta amb el consegüent confinament preventiu. Segons el president espanyol, el trànsit d’internet va augmentar un 80% en els últims dies.

Certament Europa, el centre segons l’OMS del Covid-19, ha experimentat un auge sense precedent històric del consum online. És per aquest motiu, i preveient que aquest augment pot incrementar-se en els pròxims dies, les principals plataformes de continguts online, han decidit prendre cartes en l’assumpte. D’aquesta manera, YouTube i Amazon Prime afirmaven el divendres passat que rebaixarien la resolució dels seus vídeos per a poder fer front a l’alta demanda d’aquests dies. Mentre la primera de les empreses minvava la qualitat automàtica dels vídeos tot i que els usuaris poden augmentar-la de manera manual fins al seu màxim, la segona de les companyies predeterminava per defecte una baixada de la qualitat. Aquest últim modus operandi és el mateix que dies abans havia pres Netflix i amb el qual s’espera que la utilització de la xarxa es redueixi en un 25%.

A aquesta decisió presa per les tres principals companyies de vídeos online cal sumar la recent mesura presa per Facebook i Instagram. Darrerament, les dues xarxes socials van anunciar que també reduiran la qualitat dels seus vídeos per a no col·lapsar la xarxa europea.

Per Tecnonews