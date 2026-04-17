“Proyecto Salvación”, de Phil Lord i Christopher Miller

L’ambiciosa epopeia espacial de ciència-ficció ‘Proyecto Salvación’ dirigida pels famosos productors de cinema d’animació americans Phil Lord i Christopher Miller ha arribat als cinemes. Els guanyadors de l’Oscar a la millor pel·lícula d’animació ‘Spider-Man: Un nou univers’ (2018, Rotney Rothman, Bob Persichetti i Peter Ramsey) i nominats de nou per la seva continuació ‘Spider- Man: creuant el multivers’ (2023, Joachim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson) compten amb una llarga i profitosa producció cinematogràfica i televisiva per a cinemes i plataformes de cinema en visió amb títols com ‘Lego. La pel·lícula’ (2014, Chris Miller i Phil Lord) o ‘La família Mitchell contra les màquines’ (2021, Michael Rianda) per a Netflix.
L’exitós tàndem de productors americans s’han posat rere les càmeres comptant amb un guió de Drew Goddard basat en la novel·la homònima d’Andy Weir, l’autor de ‘The Martian’, portada al cinema el 2015 per Ridley Scott. D’altra banda, la novel·la espacial de Weir la podeu trobar en català publicada per Mai Més Llibres conservant el seu títol original ‘Projecte Hail Mary’. ‘Proyecto Salvación’ ha estat produïda pels poderosos estudis Amazon MGM i compta amb producció també d’Amy Pascal, els mateixos Phil Lord i Christopher Miller, o el mateix protagonista principal, Ryan Gosling. La pel·lícula comença amb un home que es desperta en una nau espacial a anys llum de casa i no recorda qui és, ni què fa allà ni com hi ha arribat. Es troba completament sol flotant en l’univers com un robinson espacial perquè els altres dos tripulants que l’acompanyaven han mort.
Diversos flashbacks s’encarreguen de proporcionar-nos la seva identitat, el professor de ciències Ryland Grace (Ryan Gosling), especialista en coneixements científics de biologia molecular, i tota la informació relativa al motiu del seu enlairament a l’espai. A mesura que recupera la memòria, se’ns revela així la missió assignada que no és altre que salvar la Terra, empès sobretot per una agent del govern, Eva Stratt (Sandra Hüller), en conveni amb la comunitat científica mundial. Es tracta d’una arriscada expedició orbital a una galàxia llunyana, Tau Ceti per a resoldre l’enigma d’un microorganisme espacial que està provocant l’extinció del sol i, de retruc, la inexorable destrucció de la vida humana. Però en aquesta missió impossible de trobar un remei que pugui revertir la feina destructiva d’aquests astròfags descobreix una inesperada presència alienígena que entra en contacte amb ell enmig de l’univers. El que podria semblar un perillós enemic en forma de roca articulada s’acaba descobrint com un valuós aliat en la recerca espacial de Ryland Grace perquè ambdós persegueixen el mateix fi i tots dos treballaran en equip mentre romanen perduts en la immensitat estel·lar.
‘Proyecto Salvación’ s’impregna d’una aura spielbergiana amb extraterrestres simpàtics, amb bones intencions, esperit conciliador i confraternal, com a ‘Encuentros en la tercera fase’ (1977) i, sobretot, ‘ET, l’extraterrestre’ (1982). A estones sembla una pel·lícula animada, de dibuixos animats, amb seqüències també molt plàstiques i boniques. També tenim algunes seqüències espectaculars d’intriga o d’acció amb grans efectes digitals en el vast infinit estel·lar. La mirada bondadosa, innocent i desimbolta que té la pel·lícula de Phil Lord i Christopher Miller li dona també un aire de conte o de faula a aquesta història d’amistat en el més enllà. També resulta convincent el carismàtic actor Ryan Gosling capaç d’omplir ell solet bona part de la pel·lícula amb la seva única presència. La llarga durada, però, acaba resultant un contratemps un cop la pel·lícula s’ha instal·lat en aquest plàcid clima de bonhomia, afecte, humanitat i abraçades.