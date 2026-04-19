Títol: Ariadna i el cercle de l’audàcia. 1. L’espasa de Tànatos
Escriptor: Silvestre Vilaplana
Il·lustrador: Silvestre Vilaplana
Editorial: Bromera
Pàgines: 272
Edat: A partir d’11 anys
Imagineu-vos que només començar a llegir us trobeu immersos en el rescat clandestí d’una caixa forta amagada a les restes del Titanic i que poc després acompanyeu un jove immortal que consulta l’oracle de Delfos per a enfrontar-se a una missió per a la qual s’ha estat preparant durant segles. Ja us podeu imaginar que ens trobem davant d’una novel·la d’aventures plena d’acció i de personatges i situacions sorprenents.
En aquest punt, hem de manifestar la nostra admiració per Silvestre Vilaplana, un autor del qual ja havíem gaudit obres de temàtiques tan diverses com novel·la negra, crítica social o memòria històrica. Si bé és cert que Vilaplana ja havia conreat la fantasia, en aquesta novel·la hi apareix un rerefons mitològic que la fa especialment interessant. Com en altres obres que tenen un plantejament semblant, com ara la sèrie de Percy Jackson, l’autor utilitza amb mestratge el coneixement del món antic per a enriquir una trama que no decau en cap moment. Al llarg de la història, un grup de personatges molt diversos, alguns humans i altres amb poders divins, s’uneixen per a salvar la humanitat de l’amenaça d’un magnat poderós que vol reunir un seguit de relíquies mitològiques per a aconseguir el poder absolut.
Ni l’argument ni la intenció final de l’obra són originals del tot, però l’obra es llegeix d’una tirada. A més, L’espasa de Tànatos és tot just la primera entrega d’una sèrie que garanteix l’entreteniment als amants de les aventures, alhora que els permetrà conèixer nous personatges de l’Antiguitat.
Enric Codina / Clijcat / Faristol