Horòscop del 27 d’abril al 3 de maig

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Tindreu uns dies importants en el camp de la feina, potser les propostes de diners que us facin no seran el que us esperàveu, però sí que aconseguireu tenir més facilitats en moltes altres coses, no us deixeu afectar per la part econòmica i valoreu el que heu de fer com a eina per a aprendre i per a millorar. Per altra banda, si teniu germans o germanes les coses us poden anar d’allò més bé perquè us poden ajudar.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
El millor que podeu fer aquests dies és no anar gaire de festa i quedar-vos per casa ja que les coses us afecten molt més del normal en el camp dels amics i podeu tenir algun desengany i, de la mateixa manera, us podeu trobar amb les coses que us agrada fer per a distreure-us estant sols. Per aquest motiu seria bo que aprofitéssiu el temps i arregléssiu coses de casa que fa temps que convé fer.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Estareu una mica distrets, la concentració estarà molt dispersa i us costarà força estar al cas de les converses que es portin a terme en el vostre entorn i és que la vostra imaginació i el vostre cap necessiten estar pendents de les situacions que heu viscut amb els amics i això us fa tenir la ment ocupada i ben distreta. Potser seria bo que deixéssiu passar el temps i no imaginéssiu tant, que us podeu equivocar.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Projectes que teniu a mig fer s’acabaran d’engegar i estareu en plena forma per a tirar endavant coses que sempre us havien fet mitja por. És com si de cop i volta us sentíssiu forts i valents per a encarar-vos a la vida i necessitéssiu demostrar-vos que sou capaços d’enfrontar-vos a la vida, s’han acabat els atacs de por i de falta d’autoestima per uns dies, a veure si ho manteniu molt de temps així.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Ara sí que és el moment de gaudir dels amics, és necessari que sortiu i que us ho passeu bé, deixant de banda totes les coses que us preocupen. Us pot ser difícil apartar els maldecaps per una estona, però us convé fer-ho. Simplement heu de divertir-vos. No puc deixar de banda, però, que al llarg d’aquests dies podeu rebre algun ensurt relacionat amb la feina o els estudis, serà lleu no patiu.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Tot i que és probable que gaudiu d’un bon refredat, haig de dir que heu d’estar tranquils ja que ho portareu tot molt bé, és possible que rebeu alguns diners amb els que no contàveu que això sempre és bo i el millor és que és possible que tingueu una oferta de treball interessant, que amb els temps que corren és ben difícil i us pot anar de perles. Animeu-vos i comenceu a recuperar-vos per a poder tirar bé endavant.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Sembla que tot vol anar poc a poc i haureu de tenir molta paciència si voleu aconseguir estar bé. La cosa està en què per molt que digueu a la gent li costarà prendre decisions i això us posarà com una moto, el millor és que no espereu resposta ràpida i deixeu que tot vagi venint per ell tot sol. Per altra banda, amb la parella i els amics les coses poden anar d’allò més bé, aprofiteu per a sortir.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
En certa forma és probable que la majoria del temps us el passeu buscant solucions per als demés i és que voleu fer alguna cosa per als altres i no sabeu ben bé què. El problema és que per a fer això s’han de tenir moltes coses en compte i no ho dic pas per a desanimar-vos, però si ho voleu fer hi haureu de posar més empeny i força de voluntat, a part que hauríeu de mirar si realment el que feu servirà o no.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
La responsabilitat serà una de les coses que perdreu al llarg d’aquests dies i és que el que teniu són ganes de deixar-vos anar i de fer coses que surtin del que feu normalment. Voleu trencar esquemes i ara seran bons dies per a fer-ho. No us estranyi que us sentiu atrets per desconeguts que passin pel vostre costat i que potser no torneu a veure més, però us crearà una sensació ben estranya, però bona.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Podeu tenir molt d’èxit en gairebé tot el que feu i és que tindreu molt carisma i sense fer res extraordinari la gent se us aproparà i se sentirà atreta per vosaltres, l’únic que heu de fer és estar contents i gaudir d’aquest èxit. Per altra banda, podeu ser radicals amb la gent de casa i la vostra directa a l’hora de dir les coses pot ser complicada d’entendre, sigueu més suaus i aneu amb compte amb els viatges.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Estareu romàntics, somiadors i de molt bon rotllo. El tema de parella sembla que té ganes d’anar bé i això us farà sentir més plens i decidits. Encara que no en tingueu l’energia que posareu al tema serà bona i us donarà aquest bon rotllo que respirareu tot sovint. Només us faltaria fer algun petit viatge per a acabar de deixar els dies al complet, si podeu feu-ho i si no podeu feu-ho amb la imaginació.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Heu de mirar de no ensopegar que aneu mirant massa enllà i no us adoneu que davant vostre hi ha coses que us poden fer caure i no cal que us feu mal. És important que estigueu pendents de la feina perquè les coses sembla que estan revolucionades i us podeu trobar amb alguna sorpresa inesperada i no massa bona que diguem, mireu d’estar alerta i així no us enxamparan distrets per a poder reaccionar a temps.