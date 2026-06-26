Aplicar una bona crema hidratant matí i nit i, així i tot, sentir la pell tirant, apagada o incòmoda és més habitual del que sembla. La deshidratació cutània no sempre té a veure amb el producte que usem, sinó amb com està funcionant la barrera de la pell i amb determinats gestos quotidians que interfereixen en el seu equilibri. T’expliquem per què pots tenir la pell deshidratada encara que usis crema.
La pell deshidratada no és un tipus de pell, sinó un estat puntual o recurrent que pot afectar qualsevol persona, fins i tot als qui tenen la pell grassa o mixta. Quan la barrera cutània s’altera, la pell perd aigua amb facilitat i deixa de respondre bé als tractaments, per molt avançats que siguin.
En aquest context, petits hàbits que passen desapercebuts poden marcar la diferència entre una pell confortable i una pell permanentment tirant.
Aquests 4 gestos deshidraten la teva pell
Abigail Arduan, directora dels Centres d’estètica Arduan, identifica els gestos més comuns de les rutines de bellesa que, sense voler-ho, estan deshidratant la pell.
Malgrat invertir en cosmètics d’última generació i seguir rutines cada vegada més completes, moltes vegades el veritable origen d’una pell apagada, tirant o sense vida està en els petits gestos del dia a dia. Hàbits tan quotidians com la forma en la qual netegem el rostre, la qual cosa bevem o, fins i tot, la temperatura de l’aigua poden estar afectant la hidratació cutània sense que siguem conscients d’això.
L’especialista en estètica facial avançada identifica aquests errors per a mantenir una pell sana, lluminosa i equilibrada. Aquests són els més freqüents… i els que convé revisar com més aviat millor.
1. No netejar la pell correctament ni de manera adequada
És un dels errors més comuns i, alhora, més perjudicials per a la hidratació de la pell. “Una pell mal netejada no pot retenir la hidratació correctament, però una neteja amb productes inadequats també compromet la seva barrera protectora”, explica Abigail Arduan. “La clau està a usar fórmules suaus, respectuoses i adaptades a cada pell, que netegin sense agredir ni ressecar”.
Saltar-se la neteja facial, especialment a la nit, impedeix eliminar restes de maquillatge, contaminació i seu, la qual cosa afecta directament la funció barrera. D’altra banda, utilitzar netejadors no adaptats al tipus de pell pot provocar tibantor, irritació i pèrdua d’aigua.
“Una neteja correcta, realitzat matí i nit amb un producte adequat al teu tipus de pell, és la base perquè la pell es mantingui hidratada i receptiva. Si la pell no està bé neta o es fan servir fórmules inadequades, cap tractament posterior funcionarà al cent per cent”, assenyala l’experta.
2. Beure poca aigua i abusar de begudes deshidratants
La hidratació de la pell no depèn únicament dels cosmètics. Comença des de dins.
Beure poca aigua de manera habitual, unit al consum freqüent de cafè, alcohol o begudes ensucrades, afavoreix la deshidratació cutània i es tradueix en una pell apagada, amb sensació de tibantor i major tendència a marcar línies.
“La pell és un dels primers òrgans a reflectir la falta d’hidratació interna. Quan el cos no rep prou aigua, prioritza funcions vitals i la pell queda en segon pla”, explica Abigail Arduan. Mantenir una hidratació constant és clau per a conservar elasticitat, lluminositat i capacitat de regeneració.
3. Exfoliar la pell amb massa freqüència
L’exfoliació pot ser un gran aliat, però només quan es realitza amb criteri. Fer-la en excés és un dels gestos que més contribueixen a la deshidratació cutània.
“Moltes persones confonen exfoliar amb netejar millor, i això és un greu error”, adverteix l’especialista. Eliminar cèl·lules mortes de manera excessiva també arrossega els lípids naturals que protegeixen la pell, afeblint la barrera cutània. A més, no tots els exfoliants ni totes les pells necessiten la mateixa freqüència.
“Existeixen exfoliants d’ús diari, formulats per a una renovació suau, i altres més intensius que han d’aplicar-se només una o dues vegades per setmana. El problema apareix quan s’utilitzen sense conèixer realment les necessitats de la pell”, afegeix Arduan.
Una valoració professional és clau per a evitar sensibilitat, irritació i pèrdua d’hidratació.
4. Usar aigua molt calenta en rentar el rostre o dutxar-se
L’ús habitual d’aigua molt calenta és un altre gest quotidià que contribueix silenciosament a la deshidratació de la pell.
“L’aigua calenta pot resultar agradable, però en l’àmbit cutani és molt agressiva, explica Arduan. Arrossega els olis naturals que mantenen la pell protegida i la deixa més vulnerable, seca i tirant”.
Amb el temps, aquest hàbit pot agreujar la sensibilitat, la descamació o la pèrdua d’elasticitat. Optar per aigua temperada i reduir la durada de la dutxa o la neteja facial ajuda a preservar la hidratació natural i l’equilibri de la pell.
Per bellezactiva.com