Com estimular la floració de les plantes del jardí

Un jardí ple de flors aporta color, alegria i dinamisme a qualsevol espai exterior. Però perquè les plantes floreixin amb força, cal proporcionar les condicions adequades. La llum és un dels elements més importants per estimular la floració. Algunes plantes necessiten llum intensa, però indirecta, mentre que altres prosperen amb sol directe.
És important conèixer les necessitats de cada espècie. Situar les plantes en el lloc adequat afavoreix el desenvolupament de nous brots i flors.
També és recomanable assegurar una bona ventilació, ja que ajuda a prevenir malalties i manté les plantes en bon estat.
En determinades espècies, un excés d’aigua pot estimular el creixement del fullatge, però reduir la floració. Per això és important mantenir un reg moderat i adaptat a cada planta. Quan les condicions són adequades, la planta pot concentrar la seva energia en la producció de flors.
La poda és una tècnica molt útil per a estimular noves floracions. Retallar lleugerament les branques després del període de floració ajuda a activar nous brots. Aquesta pràctica també contribueix a mantenir la forma de la planta i a reforçar el seu creixement.
Per Tot Sant Cugat