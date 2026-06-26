En cartellera i en català, Toy Story 5

Fa pocs dies que ja es pot trobar en diferents sales de cinema -i en català- la pel·lícula d’animació Toy Story 5. La seva estrena va tenir lloc el passat 17 de juny. Es tracta, per tant, del cinquè lliurament de la popular saga. La direcció de la cinta va a càrrec de McKenna Harris; Andrew Stanton. No cal dir que Toy Story 5 és una pel·lícula apta per a tots els públics. És a dir, no hi ha excusa per a que tots els membres de la família vagin a gaudir d’una entretinguda tarda de cinema.
Sinopsi
Un grup de joguines s’enfronta a un nou repte quan la tecnologia moderna amenaça les formes tradicionals de jugar. La convivència amb els dispositius electrònics provoca conflictes inesperats i les joguines han d’intentar adaptar-se a un món en què les pantalles dominen l’atenció infantil.