Onada de calor prèmium

Les elevades de temperatures que vivim aquest mes de juny continuen reflectint de ple el que fa molts anys ja deien les previsions climàtiques, que els estius tendirien a allargar-se per davant i per darrere. En aquest sentit, els precedents més clars són els mesos de juny del 2022 i del 2025. En el cas del 2025, va ser el mes de juny amb els valors mitjans més elevats a molts observatoris catalans i també el juny amb la màxima absoluta més alta mai enregistrada amb 43,4 °C a Alcarràs, al Segrià.
El valor enregistrat a l’estació d’AEMET a Lleida ciutat, concretament a l’oest de la capital a la zona de Ciutat Jardí va ser de 42,9 °C. Es tracta del 5è valor més elevat de qualsevol mes de l’any, des que fa 86 anys es van iniciar les mesures sistemàtiques.
Si ens fixem en les dades de Meteocat pel que fa a mesos de juny i de les 190 estacions automàtiques de la xarxa anomenada XEMA, Lleida ciutat, va marcar els 42,4 °C i la més alta va ser la de Vilanova de Segrià amb 43,0 °C.
Ens hem quedat a 0,4 °C del rècord absolut en un mes de juny des que hi ha registres instrumentals al país.
En general, es pot dir, que el dia viscut el passat dilluns, 22 de juny, està entre els 5 més càlids dels darrers 100 anys a Catalunya. Això sí, amb l’excepció de les comarques de Girona on la bombolla càlida i el règim de vents marítims, no va afavorir l’ascens dels termòmetres.
Ara ja som a l’estiu astronòmic i anirem seguint els registres que es van donant regularment. Superar els valors d’aquest 22 de juny al juliol o agost no serà fàcil i, el més destacable, és que no hi hagi valors tan puntualment elevats cap dia d’estiu. Evidentment, descartar-ho tampoc es pot fer.