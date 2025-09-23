“King & Conqueror”

Sèries

Títol: King & Conqueror
Durada: 60 minuts
Gènere: Acció, drama, històric
Creació: Michael Robert Johnson
Intèrprets: Nikolaj Coster-Waldau, James Norton, Emily Beecham
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: BBC

Sinopsi:

Guillem de Normandia i Harold de Wessex, antics aliats sense dret legítim al tron britànic, es van convertir en rivals a la històrica batalla de Hastings, el 1066.

Units per l’ambició i separats pel destí, tots dos van lluitar per la corona en un enfrontament que canviaria per sempre el rumb d’Anglaterra.



