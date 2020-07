Visita institucional del copríncep episcopal al Comú d’Andorra la Vella

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, s’ha reunit aquest divendres amb la cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller major, Miquel Canturri, per conèixer el treball del Comú durant la pandèmia. Vives ha destacat el rol important de proximitat de les corporacions locals i ha agraït especialment el suport a la gent gran i la voluntat manifesta del Comú d’Andorra la Vella d’ajudar a les persones i a les empreses per reactivar l’economia després de l’aturada de l’activitat.

En aquest sentit, la cònsol major ha manifestat que ha estat un honor rebre el copríncep episcopal, a qui ha agraït que visiti els comuns per informar-se de les tasques que han realitzat durant l’emergència sanitària, com l’organització dels Stop Labs de la parròquia, pels quals van passar 18.000 ciutadans a realitzar-se voluntàriament els tests d’immunitat. Conxita Marsol ha posat de relleu les tasques de seguiment de la gent gran que viu sola i que s’hagin garantit cada dia serveis essencials com l’aigua o la neteja dels carrers. La cònsol major ha explicat al copríncep que el Comú continuarà al costat del Govern i contribuirà al fons de solidaritat per ajudar a sufragar les despeses derivades de l’aturada de l’activitat econòmica durant la pandèmia, i també ha avançat alguns dels projectes del Comú per continuar impulsant la reactivació econòmica d’Andorra la Vella.

La visita del copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell s’ha produït abans de l’administració del sagrament de la confirmació aquest vespre a 22 joves de la parròquia d’Andorra la Vella. Joan-Enric Vives ha visitat els darrers dies Sant Julià de Lòria, Encamp i La Massana, i properament completarà els contactes amb la resta de comuns.