Josefina Lladós, nova presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Josefina Lladós Torrent és la nova presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en substitució de Miquel Sala, que hi ha renunciat per qüestions familiars. L’alcaldessa de Ribera d’Urgellet ha estat investida aquest divendres al migdia, en ple extraordinari, amb el vot favorable de 12 dels 16 consellers i conselleres que hi han assistit, concretament dels membres de l’equip de govern (Junts per l’Alt Urgell i Esquerra Republicana de Catalunya). Els 4 representants de Compromís X Pirineu hi han votat en contra.

Josefina Lladós, de 45 anys, casada i mare de dos fills, és llicenciada en Periodisme per la UAB i ha treballat en diversos mitjans escrits i audiovisuals de Barcelona, la Seu i Andorra. Els darrers anys s’ha dedicat a la investigació històrica. En el seu discurs de presa de possessió, s’ha mostrat “molt il·lusionada” i agraïda pel fet d’haver estat proposada per dirigir el Consell Comarcal en la part central d’aquesta legislatura, tot i subratllar que ni ha tingut ni té ara l’objectiu de fer carrera en la política a llarg termini. Lladós ha destacat que els darrers anys s’ha produït “una pinya molt important” dels alcaldes per treballar conjuntament per la comarca i s’han posat en marxa projectes importants per reactivar-la, i ara es proposa desenvolupar-los “al costat de companys i alcaldes que ja fa temps que treballen a fons i que ens creiem la comarca i estem disposats a dedicar-hi totes les hores que facin falta”.

La nova presidenta ha plantejat, entre els primers reptes, revisar el programa Impulsa 2020-2026 per donar-li un perfil més social i de suport als sectors més afectats per la crisi COVID-19, tot recordant que l’economia de la comarca es basa especialment en les petites i mitjanes empreses i en els autònoms. També vol seguir desenvolupant els quatre programes Feder, que es van posar en marxa la darrera legislatura, i vetllar pel desplegament i l’arribada de la fibra òptica arreu de la comarca, perquè precisament la crisi provocada pel coronavirus ha fet més evident que mai la necessitat urgent de disposar a l’Alt Urgell d’una connexió fiable, ràpida i consistent.

Valoració de Compromís

Compromís ha fet una dura crítica de l’elecció de Josefina Lladós i l’han justificat perquè consideren que arriba al Consell Comarcal “envoltada de polèmiques”. D’una banda, la portaveu del grup, Carlota Valls, critica el fet que es pronunciï explícitament a favor de la independència de Catalunya i qüestiona que hagi format part o bé hagi donat suport a diversos projectes polítics diferents, com ara RCat, Solidaritat, la Crida, ERC i Junts, com també que “ara fa pocs dies” hagi signat “un manifest per la creació d’un nou partit”.

D’altra banda, Valls també acusa Lladós d’haver fet servir “llenguatge ofensiu, degradant, agressiu i sectari en el perfil de xarxes socials que ha compartit amb la seva parella fins fa uns dies”, en el qual s’ha proferit, indica, “insults a polítics que no pensen com ella”. Unes expressions que des de Compromís creuen que “vulneren drets fonamentals i podrien ser motiu de denúncia” i que al·ludeixen a polítics com ara Pablo Echenique, Meritxell Batet, Ada Colau, Manuel Valls, Joan Tardà, Gabriel Rufián, Miquel Iceta i`Òscar Ordeig.

Tot i que Lladós ja ha manifestat prèviament i en diverses ocasions que ni va escriure aquests insults ni els comparteix, Compromís veu aquest aclariment “insuficient” i exigeixen que demani “disculpes públiques”, alhora que n’acusen de còmplices els membres de l’equip de govern comarcal i creuen que hi ha “millors candidats”. Al respecte, Valls ha reiterat la seva proposta que el relleu a la presidència el prengui directament Martí Riera (ERC), en comptes de mantenir la previsió que el grup de Junts l’ostenti fins a finals de 2021. Valls conclou que “cal recuperar la dignitat de la institució i estar a l’alçada del que la gent vol de nosaltres, que no és més que un comportament exemplar i deixar-nos la pell per sortir d’aquests nivells de pobresa i manca d’oportunitats que pateix la nostra comarca i el Pirineu”.

Resposta de Josefina Lladós

Sobre aquestes valoracions, Josefina Lladós ha respost que venia aquest ple “amb voluntat d’oferir mà estesa” però que Compromís ja li ha dit explícitament “que no compti amb ells”, per la qual cosa assenyala que actuaran en conseqüència i seguiran treballant per la comarca des de l’equip de govern, amb el qual hi té “plena confiança” i de qui assegura que té “les idees molt clares de cap a on ha d’anar la comarca”. També ha destacat l’àmplia presència de dones tant en aquest equip com, de manera específica, al grup de Junts.

Lladós ha indicat que, tot i lamentar-ho, ja preveia la possibilitat que el grup de l’oposició centrés la seva intervenció en la qüestió de les xarxes socials i en la seva trajectòria prèvia. I al respecte, ha afirmat que Compromís i el PSC no poden donar lliçons perquè a les eleccions de 2015 a Ribera d’Urgellet van presentar com a cap de llista Antoni Capdevila de qui en recorda “quatre anys amb una oposició molt dura” quan Capdevila era alcalde. Alhora, la nova presidenta ha aprofitat per reivindicar el suport a la independència de Catalunya, que veu “viable i totalment inevitable”. En aquest sentit, ha tingut un “record pels presos polítics i els exiliats” i ha denunciat el fet que polítics i líders socials catalans siguin encara avui “represaliats per defensar la democràcia” per part de l’Estat espanyol, motiu pel qual creu que cal “mantenir la lluita per la independència fins al final”.

Valoració d’ERC

Des del grup comarcal d’ERC, el vicepresident del Consell Comarcal, Martí Riera, ha defensat novament la vigència de l’acord de legislatura amb JxCat amb els mateixos termes amb què ja es va expressar al darrer ple ordinari, amb la qual cosa descartava novament la proposta de Compromís perquè ell mateix assumís la presidència des d’ara. Riera recorda que “el pacte ha de ser sòlid pel bé de la comarca i Esquerra ja es va plantejar des del principi que tenir un soci dins del conjunt dels ajuntaments de la comarca és un avantatge, perquè entre ERC i Junts governem a quasi tots els ajuntaments i això esdevé una força i un valor per al Consell Comarcal, i no pas un llast”. Alhora, ha recordat que la majoria d’electes que treballen pel funcionament de la comarca ho fan amb retribucions baixes i dedicant-hi moltes hores, motiu pel qual veu injust que l’oposició els acusi de no tenir un comportament exemplar.

El també alcalde de Coll de Nargó ha reiterat que ERC “es manté en el pacte tot fugint de temes personalistes, que en la funció pública hi són i tothom té dret a opinar-ne”, i hi afegeix que en tot cas “en una nova etapa és absurd començar valorant èpoques anteriors”. En relació a la intervenció de Compromís, Riera conclou que “és un error començar passant llista del passat” i que les valoracions ja les faran al final de la legislatura i “en base als fets”, perquè ara cal “mirar endavant en tots els sentits”.

A l’inici del plenari, Miquel Sala ha formalitzat la seva renúncia com a president del Consell Comarcal i ha assenyalat que les seves actuals obligacions de cura familiar li impedeixen dedicar-se de manera plena a la institució. En aquest sentit, ha indicat que de moment manté l’acta de conseller però que no descarta renunciar-hi també més endavant si ho veu incompatible amb aquesta tasca personal. Sala ha aprofitat per demanar públicament disculpes si en alguna ocasió membres de la corporació s’han sentit dolguts per les seves actuacions.