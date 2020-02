Una delegació del Grup d’experts sobre la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (GREVIO) del Consell d’Europa visita Andorra per primera vegada el 12 i 13 de febrer, per tal de conèixer les accions i els avenços duts a terme pel Govern en aquesta matèria entre el 2014 i el 2017.

En concret, aquest dimecres el grup d’experts s’ha reunit amb els professionals dels diferents departaments del Govern implicats en la prevenció, detecció i intervenció en casos de violència de gènere i domèstica, com l’Àrea de Polítiques d’Igualtat. El GREVIO continuarà demà la seva visita amb trobades amb altres agents implicats en aquest àmbit, com ara el Servei d’Immigració, el SAAS o el Cos de Policia.

En aquest sentit, el GREVIO és l’organisme encarregat d’avaluar la implantació del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, conegut com a Conveni d’Istanbul, que va entrar en vigor a Andorra l’agost del 2014. De fet, amb la ratificació per part d’Andorra d’aquest text es va assolir el nombre mínim de membres part perquè el GREVIO comences les avaluacions internacionals, establint un calendari d’actuació.

D’aquesta manera, el grup d’experts va fer arribar a finals del 2018 un qüestionari a Andorra i a la resta d’Estats que han ratificat el conveni; com ara Espanya, Portugal o Itàlia; amb l’objectiu de comptar amb un informe per part dels governs en referència a les seves actuacions des del 2014 fins al 2017 per donar compliment al Conveni d’Istanbul.

El Govern va lliurar aquest document al grup d’experts el febrer del 2019, que també ha comptat amb les aportacions de les associacions del país per tal que aquestes exposin el seu diagnòstic i la seva visió de la situació de la dona. Es destaca l’aprovació de la Llei per a l’eradicació de la violència de gènere i la violència domèstica del 2015 o els protocols d’actuació en casos de violència de gènere i domèstica, així com les accions de sensibilització i prevenció de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.

Precisament, la visita que els delegats del GREVIO estan duent a terme actualment a Andorra té la finalitat de complementar l’informe i, d’aquesta forma, actualitzar el contingut descrit amb les actuacions engegades des del 2017 fins a l’actualitat.