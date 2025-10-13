Victòria patida de l’Handbol Club Serradells davant d’un Sant Joan Despí insistent (22-20)

L’Handbol Club Serradells ha aconseguit la seva primera victòria de la temporada després d’un partit travat davant un Sant Joan Despí que mai va abaixar els braços. El conjunt tricolor va signar un triomf molt marcat pels errors propis, que no van permetre als del Principat estar còmodes en cap moment de l’enfrontament. Tot i que el partit va estar controlat gairebé de principi a fi pel combinat andorrà, els barcelonins van mantenir-se sempre dins del partit. El Serradells va arribar al descans amb un ajustat 14-13, i la sensació que calia un punt més de calma i precisió per a decantar el resultat.
A la represa, els de Pau Pérez -tècnic andorrà- van sortir amb més intensitat i van arribar a situar-se sis gols per sobre. Tot i això, un seguit de precipitacions en atac i desajustos defensius van permetre al Sant Joan Despí retallar distàncies fins al 22-20 final.
Amb aquesta victòria, el Serradells suma els primers dos punts i escala fins a la desena posició de la classificació, en una lliga que comença a definir els rivals més directes dels tricolors.
Declaracions de l’entrenador Pau Pérez
“Hem estat massa irregulars. Hi ha moments en què fem molt bona feina, però encara ens falta constància i concentració per a tancar els partits abans. És una victòria important, però sabem que podem donar molt més.”
El pròxim dissabte, el Serradells es desplaçarà a Sant Feliu de Llobregat per a enfrontar-se a l’Handbol Sant Llorenç B, que actualment es troba només un punt per sobre dels andorrans a la classificació.