El servei de l’ordre deté sis persones per alcohol al volant

Els darrers dies, el servei de Policia ha arrestat sis persones al Principat d’Andorra perquè estaven conduint sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de quatre homes i dues dones d’entre 24 i 62 anys a qui s’ha controlat a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany amb taxes d’alcoholèmia que van de 0,96 a 2,60.
Val a dir que, aquest últim individu que va donar una taxa de 2,60, va ser controlat a la carretera de la Peguera després que el servei de l’ordre rebés un avís d’un veí de la zona alertant que l’home en qüestió podria anar begut mentre es trobava conduint el seu vehicle.