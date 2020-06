Viatjar en autocaravana: La solució a factors com la por al contagi i el distanciament social

Sens dubte la Covid-19 ens ha canviat les vides dràsticament en els últims mesos. Ens ha canviat la manera de veure la vida, ens ha qüestionat la nostra pròpia vulnerabilitat, el sistema d’ensenyament, la manera de treballar i sens dubte ens canviarà també la manera d’afrontar enguany les vacances. Les limitacions a les quals ens veurem sotmesos per a viatjar, unit a la por al contagi que ens durarà encara un temps i el distanciament social ens planteja el dubte de què fer aquest estiu. Segurament, hi haurà un augment del turisme de proximitat en detriment de l’internacional, així com optar per destins més solitaris i menys freqüentats i desplaçar-nos més amb transport privat. Una de les opcions que sens dubte prendrà força i que ja es reflecteix en les reserves, és la de llogar una autocaravana, la qual ens permet viatjar sense haver de compartir espais públics i freqüentats. A més, té moltíssims avantatges tant si viatges en parella, amics o amb nens i dóna una llibertat incalculable. Vegem algunes d’elles.

Llibertat. Sens dubte la més important. Amb autocaravana l’organització de les vacances és molt flexible. És cert que en alguns països o llocs hauràs de fer unes mínimes reserves en un càmping, per exemple, però no estàs sotmès al calendari estricte d’una altra mena de vacances, ja que no és difícil trobar sempre algun lloc on pernoctar. Nommés et preocuparas de gaudir i relaxar-te.

Convivència. En passar molt de temps tancats en un habitacle petit amb familiars o amics, permet gaudir de més temps en família i compartir amb ells experiències i el dia a dia.

Bona alimentació. Portar la cuina sempre a coll, et permet cuinar com si fossis a casa teva i per tant, no estar obligat a menjar en restaurants o utilizar menjars processats, no tan bons per a la salut.

Economia. Viatjar en autocaravana pot resultar més barat si viatges amb amics i reparteixes totes les despeses. També és més econòmic per a famílies nombroses, ja que els costos de viatjar d’una altra manera, eleven molt el pressupost.

Confort. Les comoditats que ofereixen avui dia les autocaravanes disten molt d’antany. Compten amb tot el necessari per a fer de la nostra estada un record agradable.

Accés il·limitat. L’autocaravana et dóna la facilitat d’accedir a qualsevol lloc per retirat que estigui, sense necessitat de fer transbords o combinar diferents mitjans de transport.

Aventura. Viatjant d’aquesta manera, saps sempre d’on surts, però mai on acabaràs ni com. És un dels avantatges si ets una persona a la que t’agraden les sorpreses i ets més espontani.

Òbviament, no tots són avantatges a l’hora de viatjar en una autocaravana. L’espai reduït ens obliga a ser respectuosos amb la resta de persones que viatgen amb nosaltres i extremadament ordenats. A causa de les dimensions reduïdes, pot fer també que llocs com el bany o la dutxa no ens resultin tan còmodes com estar en un hotel i ens veurem obligats a calçar la caravana, anivellar-la i rebutjar les aigües residuals, comprovar els nivells d’aigua, i potser dormir una mica menys si els altres companys de viatge són més matiners. Però salvant aquests problemes, sens dubte, els avantatges són majors, i serà una experiència que grans i petits recordaran durant temps…i possiblement… repetiran

Per Eva Remolina / Amic